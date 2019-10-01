Участок Малой Дмитровки перекрыт в связи с прощанием с народным артистом СССР Марком Захаровым, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter. Речь идет об участке от Большого Путниковского переулка до Успенского переулка. Ограничения там будут действовать до 14:00.

Участок Малой Дмитровки перекрыт для прощания с Марком Захаровым

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