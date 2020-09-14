Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе прямой трансляции, подводя итоги единого дня голосования.В источнике
Уже сегодня мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих выборах в Госдуму 8 созыва. 13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число вырастает до 16 политических партий.
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