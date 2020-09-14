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РБК
РБК

Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе прямой трансляции, подводя итоги единого дня голосования.В источнике
Элла Памфиловаполитик
Уже сегодня мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих выборах в Госдуму 8 созыва. 13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число вырастает до 16 политических партий.
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РБК

Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

РБК07:37
Коммерсантъ

Три новые партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Коммерсантъ06:45
ТАСС

В выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей

ТАСС06:07
Российская газета

Памфилова: 16 партий смогут идти на выборы в Госдуму без сбора подписей

Российская газета06:33
Интерфакс

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

Интерфакс05:58
РИА Новости

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий

РИА Новости05:47
Известия

На выборах в Госдуму 16 партий смогут участвовать без сбора подписей

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