Участвовавшие в параде в поддержку Трампа лодки затонули в Техасе
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Участвовавшие в параде в поддержку Трампа лодки затонули в Техасе
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В Техасе несколько лодок, которые принимали участие в параде в поддержку президента США Дональда Трампа затонули в Техасе. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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