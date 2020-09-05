ЛАГ осудила решение Сербии и Косово открыть посольства в Иерусалиме

Ранее Сербия взяла на себя обязательство перенести своё посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю 2021 года, а также открыть там уже в этом месяце торговое представительство.