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Газета.Ru
Газета.Ru

Участвовавшие в параде в поддержку Трампа лодки затонули в Техасе

В Техасе несколько лодок, которые принимали участие в параде в поддержку президента США Дональда Трампа затонули в Техасе. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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Московский Комсомолец

Катера затонули во время парада лодок в поддержку Трампа

Московский Комсомолец18:46
ТАСС

На озере в Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

ТАССвчера в 16:58
Газета.Ru

Участвовавшие в параде в поддержку Трампа лодки затонули в Техасе

Газета.Ru18:32
Российская газета

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

Российская газета18:26
РИА Новости

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа

РИА Новости17:30
РЕН ТВ

В США на лодочном параде в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РЕН ТВ17:18
РБК

В Техасе во время парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров

РБК18:42

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Программы льготного автокредитования на 2021 год продлят в России

Как сообщили корреспонденты «ТАСС», ссылаясь на слова представителя Минпроторга, Программы льготного автокредитования на 2021 год продлят в России, но какая сумма будет выделена на их реализацию пока не сообщается.
Tvoe-avto.comвчера в 06:37
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Оппозиция Белоруссии высказалась об объединении с Россией

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила против интеграции республики с Россией в рамках Союзного государства, но заявила о необходимости выстраивать добрососедские и взаимовыгодные отношения.
ЛигаNews.netвчера в 14:54
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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