Политика

Российская газетаРоссийская газетаСкандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве

"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях", - написал в своем Instagram другой политолог Константин Долгов. Он отметил, что Ковтун "неудачно попарил ноги", после чего у него обнаружился диабет и мужчина попал в реанимацию. При этом в настоящее время, по словам Долгова, состояние Ковтуна улучшилось.
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

РИА Новостивчера в 13:16

Российские врачи подняли на ноги Ковтуна, плодящего мифы о «войне России с Украиной» – политолог

Царьградвчера в 14:59

«Попал в реанимацию»: Проукраинский политолог Ковтун чуть не умер в Москве

Комсомольская правдавчера в 12:54

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

Lenta.ruвчера в 13:42

Украинский политолог с российских телешоу попал в реанимацию

Известиявчера в 23:24

Проукраинский участник политических ток-шоу Вячеслав Ковтун едва не умер в Москве

Взгляд.рувчера в 12:14

Битый на российском ТВ украинский политолог едва не умер в Москве

Национальная служба новостейвчера в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Армия и оружие

Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине

Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 14:01
Происшествия

Уволенную за эротические снимки педагога вызвали на допрос в полицию

Магнитогорского детского тренера Екатерину Конопенко, которую уволили с работы из-за эротических фото 19-летней давности, вызвали на допрос по подозрению в изготовлении и распространении порнографии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»

Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Происшествия

Мосгорсуд сохранил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

РИА Новости вчера в 07:00
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Общество

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Известия 01:02
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда вчера в 07:31
Транспорт

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

URA.Ru вчера в 18:31
Общество

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
РИА Новости вчера в 18:16
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Авто

Костромским водителям больше не помогут «антирадары»

Костромские водители могут больше не использовать свои «антирадары», узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 23 октября в 04:40
Кино

Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру вчера в 02:32
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Происшествия

Задержана экс-кассир банка, грабившая ювелирные магазины в Петербурге

Аргументы и Факты 01:20
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике лихорадки Денге

В январе 2019 года Роспотребнадзор сообщал, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки Денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.
Известия 01:00
Игры

Call of Duty: Modern Warfare – Продолжительность кампании

Продолжительность варьируется в зависимости от уровня сложности, и желания исследовать окрестности.
Srnsk 00:11
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт 23 октября в 16:58
Гаджеты

Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России

Китайский производитель электроники Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России.
UfaTime.ru вчера в 14:32
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Кино

«Ростелеком» раздает подарки при подключении с Wink

Абонент может оформить подключение пакета услуг с коллекцией Wink, получив в подарок домашний интернет.
Rostov gazeta вчера в 03:57
Энергетика

Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти

Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Коммерсантъ 01:21
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Lenta.ru 22 октября в 07:59
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Футбол

В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020

В интернете появилась фотография с изображением формы сборной России по футболу, в которой команда сыграет в финальной стадии чемпионата Европы.
Sport24.ru 23 октября в 02:17
Общество

В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков

Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM вчера в 20:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное