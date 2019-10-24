Политика
Российская газетаСкандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве
"Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях", - написал в своем Instagram другой политолог Константин Долгов. Он отметил, что Ковтун "неудачно попарил ноги", после чего у него обнаружился диабет и мужчина попал в реанимацию. При этом в настоящее время, по словам Долгова, состояние Ковтуна улучшилось.
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«Попал в реанимацию»: Проукраинский политолог Ковтун чуть не умер в Москве
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Проукраинский участник политических ток-шоу Вячеслав Ковтун едва не умер в Москве
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