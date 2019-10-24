В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу. Об этом рассказал политтехнолог Константин Долгов.

Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

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