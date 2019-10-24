Политика

РИА НовостиРИА НовостиУчаствовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу. Об этом рассказал политтехнолог Константин Долгов.
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Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

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«Попал в реанимацию»: Проукраинский политолог Ковтун чуть не умер в Москве

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Украинский политолог с российских телешоу попал в реанимацию

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Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

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Битый на российском ТВ украинский политолог едва не умер в Москве

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Московский Комсомолецвчера в 13:48
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Глава Fight Nights Global назвал позором слова Макгрегора о Дагестане

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США увеличат военное присутствие в Сирии

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Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России

Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

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«Азов» готовит атаки в день приезда Зеленского в Мариуполь, нацисты хотят сменить власть: сводка

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ТК Звезда вчера в 23:46
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Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК вчера в 17:38
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Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране.
Газета.Ru вчера в 15:04
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Армения отказалась покупать российское оружие

Армения сорвала тендер на закупку вооружения с участием российской компании ORSIS.
Утро.ru вчера в 03:09
Политика

Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд.
Газета.Ru 23 октября в 07:28
Общество

В Приангарье около 47 тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь

Более 46,6 тысячи пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
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У активистов штаба Навального в Екатеринбурге заблокировали счета

У бывшей сотрудницы регионального штаба Полины Грейсман и действующей сотрудницы Виктории Райх заблокировали банковские счета.
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Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

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Через некоторое время новички адаптировали свои призывы к новому диалекту. Его обезьяны выучили в результате социального обучения.
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Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
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Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
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Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

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Доля AMD в европейских продажах ПК растет

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Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
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Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
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Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ вчера в 23:01
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В России открыт предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5

Уже сегодня все желающие могут сделать предзаказ на флагманский смартфон Sony Xperia 5. Производитель запустил данную возможность в онлайн-сервисах и фирменных магазинах, озвучив цены на новинку.
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В Коми нашли древнейшего предка наземных позвоночных

Ученые нашли в Коми окаменелости тетрапода, животного, благодаря которому позвоночные смогли выйти на сушу.
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