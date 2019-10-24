Политика
РИА НовостиУчаствовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу. Об этом рассказал политтехнолог Константин Долгов.
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«Попал в реанимацию»: Проукраинский политолог Ковтун чуть не умер в Москве
Комсомольская правдавчера в 12:54
Битый на российском ТВ украинский политолог едва не умер в Москве
Национальная служба новостейвчера в 14:26
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