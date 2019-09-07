Политика
РБКУчаствующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева
Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева. Информацию об отправлении самолета Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» из аэропорта Киева подтверждают данные сайта Flightradar24.
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Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Агентство Москва 05:11
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Омске ищут агронома-технолога на зарплату в 100 тысяч рублей. Столько же предлагают в Тобольске оператору на бетоноукладчик.
Российская газета 04:47
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Гаджеты
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL могут оснастить восьмикратным зумом
В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.
Anonsens 08:58
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Здоровье
Ляйсан Утяшева борется с паразитами у детей
Экспресс газета 08:20
Наука
Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека
В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
Родной город вчера в 08:16
Армия и оружие
Секретарь СБ Армении изучил ситуацию на границе Карабаха и Азербайджана
Оперативно-тактическую ситуацию на линии соприкосновения с Азербайджаном обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр обороны Нагорного Карабаха, генерал-лейтенантом Карен Абрамян, сообщает 7 сентября издание NEWS.am.
REGNUM 07:23
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Зеленский не исключил второй этап обмена с Россией заключёнными
Сегодня Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35».
Говорит Москва 09:30
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Глава Мосгоризбиркома объявил о полной готовности к выборам
Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
Говорит Москва 09:58
Футбол
Сборная России отыгралась в Глазго и вырвала победу у шотландцев
Сборная России обыграла команду Шотландии в матче 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Спорт день за днем вчера в 16:40
Единоборства
Нурмагомедов после боя с Порье может провести поединок в России
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Дастином Порье может провести поединок в России.
Спорт-Экспресс 08:11
Здоровье
Названы основные особенности средневековой европейской диеты
Специалист назвал основные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.
Дни24 07:47
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26