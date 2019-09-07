Политика

РБКРБКУчаствующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева. Информацию об отправлении самолета Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» из аэропорта Киева подтверждают данные сайта Flightradar24.
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СМИ сообщили о вылете самолета с украинскими военными из Москвы

РИА Новости06:03

Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева

ТАСС05:30

Самолеты одновременно вылетели из «Внуково» и «Борисполя» для обмена заключенными

Интерфакс05:21

Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

РБК06:04

Российские пленные прилетели в Москву, их разместят в санатории

Московский Комсомолец06:32

Самолёт с российскими гражданами вылетел из Киева в Москву

RT на русском05:29

Фото из самолета с россиянами, вылетевшими из Украины в рамках обмена

РЕН ТВ05:42
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В сети опубликованы фото, указывающие на наличие у новинок 6 Гб ОЗУ и восьмикратного зума в камере.
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