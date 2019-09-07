Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева. Информацию об отправлении самолета Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» из аэропорта Киева подтверждают данные сайта Flightradar24.

Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

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