Политика
RT на русскомСамолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву
Ранее в СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
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Газета.Ru вчера в 11:06
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Lenta.ru вчера в 06:51
Гаджеты
Разумный компьютер. Шесть новейших конфигураций на любой вкус и кошелек
Друзья, последние три месяца вышли настолько жаркими, что мы взяли небольшую паузу по разумному компьютеру, чтобы и новинки в продаже дождаться, да и вообще разобраться во всем этом хитросплетении третьих Ryzen, обрезанных Intel и, конечно же, AMD Navi и NVIDIA Super.
Игромания.ру 06:00
Политика
Косачев рассказал о возможном влиянии обмена между РФ и Украиной
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что обмен между Россией и Украиной может положительно сказаться на минском процессе.
РЕН ТВ 06:36
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Общество
Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост
Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром матча против Шотландии
Пресс-служба сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (2:1) показала все, что осталось за кадром.
Спорт-Экспресс 05:02
Происшествия
Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК вчера в 21:25
Здоровье
Странное заболевание убивает собак в Норвегии
Странное заболевание убивает собак в Норвегии. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK.
REGNUM 06:36
Политика
Пленный россиянин рассказал про схему обмана украинцев с обменом
Россиянин Игорь Кимаковский попал в плен на Украине четыре года назад. С тех пор его включали в списки на обмен раз пять.
Московский Комсомолец вчера в 11:32
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости вчера в 05:05
Общество
Дочь принца Уильяма пошла в первый класс
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси.
Телеканал 360° 05 сентября в 14:16
Политика
Конгресс США предложил ввести санкции против России из-за митингов
Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Майкл Маккол призвали американского президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении российских властей за «нарушения прав человека» во время несанкционированных митингов в Москве.
Известия 05 сентября в 12:30
Политика
Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»
Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.
Известия 06:20
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил восемь килограмм перед поединком с американцем Двстином Порье.
ТАСС 04:28
Космос
Робот «Федор» успешно вернулся на Землю с МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом F.E.D.O.R. (или просто «Федор») на борту успешно приземлился в Казахстане в ночь на 7 сентября, передает пресс-служба Роскосмоса.
Афиша Daily 04:31