Ранее в СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Самолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву

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