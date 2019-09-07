Политика

RT на русскомRT на русскомСамолёт с освобождёнными на Украине гражданами прилетел в Москву

Ранее в СБУ подтвердили, что спецборт отряда «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
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СМИ сообщили о вылете самолета с украинскими военными из Москвы

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