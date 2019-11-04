Армия и оружие
Российская газетаУчения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли из-под удара условного противника и выдвинулись на оперативный простор в назначенном районе Средиземного моря. Командование положительно оценило результаты совместных учений ВМФ и ВКС России.
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с чего всё началось
ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:08
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Маневренность и мощь: ВМФ и ВКС РФ провели совместные учения в Средиземном море
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