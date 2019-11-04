Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаУчения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли из-под удара условного противника и выдвинулись на оперативный простор в назначенном районе Средиземного моря. Командование положительно оценило результаты совместных учений ВМФ и ВКС России.
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В Средиземном море прошли учения ВМФ и ВКС России

ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:08

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Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море

РИА Новости03:49

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета03:09

Маневренность и мощь: ВМФ и ВКС РФ провели совместные учения в Средиземном море

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Учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Известиявчера в 22:51

Военные ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

RT на русскомвчера в 21:14
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
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Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
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Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

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Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

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