ТАРТУС (Сирия), 4 ноя — РИА Новости. Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения в акватории Средиземного моря, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Фрегат "Адмирал Макаров" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" вышли из-под удара условного противника и выдвинулись на оперативный простор в назначенном районе Средиземного моря. Командование положительно оценило результаты совместных учений ВМФ и ВКС России.

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

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