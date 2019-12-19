Общество

REGNUMREGNUMУчения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

Операторам связи и другим ведомствам Минкомсвязи направила указания о проведении учений, которые предусмотрены законом о «суверенном интернете». Закон об изоляции российского интернета вступил в силу 1 ноября 2019 года. В рамках учений предполагается создание спецреестра точек обмена трафика.
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Названа дата первого отключения интернета

Ведомости17:02

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Коммерсантъ05:10

Учения по обеспечению устойчивой работы рунета пройдут 23 декабря

РИА Новости07:40

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря

ТАСС07:05

23 декабря пройдут учения по изоляции рунета

Дождь05:14

Эксперт: учения Минкомсвязи по обеспечению устойчивой работы Рунета не должны отразиться на работе пользователей

Эхо Москвы11:10

Первые учения по «изоляции» Рунета пройдут 23 декабря

Интерфакс07:48
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В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу

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