Общество
REGNUMУчения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
Операторам связи и другим ведомствам Минкомсвязи направила указания о проведении учений, которые предусмотрены законом о «суверенном интернете». Закон об изоляции российского интернета вступил в силу 1 ноября 2019 года. В рамках учений предполагается создание спецреестра точек обмена трафика.
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Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
Происшествия
При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Футбол
Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Финансы
ЦБ Швеции отказался от отрицательных ставок
Центральный банк Швеции, как и ожидалось, повысил базовую ставку РЕПО на четверть пункта до 0%, сообщает Reuters.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в третьем «зелёном дерби» сезона
Политика
Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Футбол
Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.
Политика
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
В чем обвиняют Трампа В конце октября палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за начало формальной процедуры импичмента американского лидера.
Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек
В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Происшествия
Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии
Сахалинские полицейские избили 38-летнего военнослужащего, приняв его за преступника. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Сахалин.инфо».
Футбол
Сегодня Минамино пройдет медосмотр для «Ливерпуля»
18 декабря нападающий австрийского Ред Булл Зальцбург Такуми Минамино пройдет медосмотр перед своим переходом в Ливерпуль.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ
Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
Гаджеты
Графический процессор Xbox Series X может оказаться мощнее любого из актуальных GPU Navi
Было высказано предположение, что графический процессор AMD в консоли Xbox Series X будет работать даже с более высокой тактовой частотой, нежели графические процессоры в актуальных видеокартах Radeon RX 5000-й серии.
Политика
Путин ответил на вопрос об убитом в Берлине гражданине Грузии
Вопрос о выдаче гражданина Грузии, который в 2002 году был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме и впоследствии был убит в Берлине, неоднократно обсуждался на уровне российских и немецких спецслужб, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг.