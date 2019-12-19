Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25% Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.

Политика Путин рассказал о решении проблемы с закупкой жизненно важных лекарств Президент России Владимир Путин заявил, что у властей есть решение проблемы закупок редких лекарств — оно заключается в регистрации новых цен на препараты при проведении аукционов.

Политика Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Политика Путин отреагировал на резкие высказывания Джонсона в свой адрес Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о поведении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который не раз неоднозначно высказывался в адрес главы РФ.

Политика Путин дал совет мигрантам в России На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.

Политика Путин прокомментировал закон о домашнем насилии Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Общество США включили вымышленную страну в список торговых партнеров Министерство сельского хозяйства США (USDA) по ошибке включило вымышленную страну Ваканда, фигурирующую в фильме «Черная Пантера», снятом по комиксам Marvel, в список государств, с которыми заключено соглашение о свободной торговле.

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный» В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Здоровье Глава Приамурья поручил отработать вопрос об изъятии с прилавков снюса Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил министерству экономического развития и министерству юстиции проработать вопрос об изъятии снюса из магазинов, за основу он призвал взять опыт Башкирии, сообщает правительство региона.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Политика Глава МИД Японии передал Лаврову предложения по мирному договору Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову конкретные соображения о том, как продвигаться далее в вопросе заключения мирного договора.

Общество В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.

Политика Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.

Политика Путин пообещал сократить вредные выбросы в атмосферу Россия сократит вредные выбросы минимум на 40 процентов. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.