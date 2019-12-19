Политика
КоммерсантъУчения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
Согласно указаниям, учения намечены на 23 декабря. Закон предполагает создание специального реестра точек обмена трафика и проведение учений «не реже раза в год» по обеспечению безопасности российского сегмента интернета.
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Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Политика
Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее
По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».
Политика
Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным
Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Политика
Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР
По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.
Политика
Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу
Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
Политика
Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину
Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти
«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Политика
Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Общество
Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров
Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Спорт
РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта
РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
Политика
Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией
В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Экономика
Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента
Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
Общество
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Экономика
В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады
Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
Происшествия
В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Экономика
В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз
Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Общество
Компанию Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти
Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.