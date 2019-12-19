Согласно указаниям, учения намечены на 23 декабря. Закон предполагает создание специального реестра точек обмена трафика и проведение учений «не реже раза в год» по обеспечению безопасности российского сегмента интернета.

Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

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