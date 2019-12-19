Политика

КоммерсантъКоммерсантъУчения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Согласно указаниям, учения намечены на 23 декабря. Закон предполагает создание специального реестра точек обмена трафика и проведение учений «не реже раза в год» по обеспечению безопасности российского сегмента интернета.
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Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря

Коммерсантъ05:10

Стала известна дата проверки интернета в России на устойчивость

Lenta.ru05:54

23 декабря пройдут учения по изоляции рунета

Дождь05:14

После пресс-конференции Путина пройдут учения по изоляции рунета

Московский Комсомолец06:08

23 декабря начнутся учения по изоляции Рунета

АМИТЕЛ05:08

СМИ: В России в понедельник проведут учения по изоляции рунета

БИЗНЕС Online05:06

По некоторым данным, 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

Эхо Москвы05:00
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Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».
Snob.ru 05:13
Политика

Путин назвал решение Стокгольмского суда по газу политизированным

Россия хочет решить газовую проблему с Украиной на взаимовыгодных условиях, а решение суда Стокгольма носило политический характер, заявил глава РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конферренции.
Аргументы и Факты 05:14
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Политика

Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР

По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.
Экономика сегодня 05:06
Политика

Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
RT на русском 05:36
Политика

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
News.ru 05:16
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Политика

Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти

«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
Мойка78 04:29
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Общество

Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых богатых блогеров

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская заняла третье место среди самых высокооплачиваемых блогеров мира.
Известия вчера в 13:19
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Спорт

РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопинговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В США девушка-подросток угнала самолет и врезалась на нем в здание

РИА Новости 03:41
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Экономика

Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
URA.Ru 03:13
Общество

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
REGNUM 04:49
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
Экономика

В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
REGNUM 02:37
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru 03:57
Происшествия

В Бразилии мужчина 20 минут боролся с анакондой ради спасения собаки

Политическая Экспертиза 02:11
Футбол

Французский футболист оформит гражданство РФ ради Евро-2020

МК-Спорт 04:10
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Экономика

В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз

Число досрочных переходов из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой к 2019 году снизилось почти в 10 раз.
REGNUM 16 декабря в 05:29
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Напомним, большая пресс-конференция Путина начнется в 12:00 мск 19 декабря в Центре международной торговли в Москве.
Инфорос 02:04
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Общество

Компанию Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти

Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
РБК вчера в 14:45
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