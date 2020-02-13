Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом 13 февраля сообщил ТАСС. Дело Темирева рассматривали в особом порядке.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

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