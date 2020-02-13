Происшествия

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом 13 февраля сообщил ТАСС. Дело Темирева рассматривали в особом порядке.
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Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.
ТАСС02:15

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Учёного из Ростовской области приговорили к 7,5 годам за госизмену

Donnews.ru03:33

Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену

RT на русском02:19

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

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Ученый из Новочеркасска получил 7,5 года колонии за госизмену

РИА Новости03:09

Суд приговорил ученого из Новочеркасска к 7,5 года колонии за госизмену

Известия02:17

Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

ТАСС02:15
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