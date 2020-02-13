Происшествия
Телеканал RTVIУченого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом 13 февраля сообщил ТАСС. Дело Темирева рассматривали в особом порядке.
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с чего всё началось
Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.ТАСС02:15
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