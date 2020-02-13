Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.

с чего всё началось

Доктору технических наук Алексею Темиреву назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на один год после отбывания заключения.

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

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