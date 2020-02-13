Происшествия

Коммерсантъ Ростов-на-ДонуКоммерсантъ Ростов-на-ДонуУченого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Доктору технических наук Алексею Темиреву назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на один год после отбывания заключения.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.
ТАСС02:15

Подробнее о событии

Обвиняемого в госизмене ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 года колонии строгого режима

Donday.ru04:29

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК02:55

Ученого из Новочеркасска осудили на 7,5 года тюрьмы за госизмену

Rostov gazeta04:04

Учёного из Ростовской области приговорили к 7,5 годам за госизмену

Donnews.ru03:33

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Коммерсантъ04:07

Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену

RT на русском02:19

Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

ТАСС02:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус

Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
РЕН ТВ 07:41
Происшествия

На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 7

Как сообщает Телеграм-канал "На РубежУ", за 46 секунд произошло сразу четыре подземных толчка магнитудой 7. По данным Телеграм-канала Shikotan-News, было два землетрясения, они зафиксированы в 103 км от города Курильск.
Общественное телевидение России 06:48
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Происшествия

Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 07:09
Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в покупке Санчо

Отмечается, что с «Ливерпулем» будут конкурировать сразу пять топ-клубов — это английские «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», а также испанские «Реал» и «Барселона».
Нева Спорт 03:40
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Авто

В России сертифицировали шестиместный Kia Mohave

В документ вписали шестиместную версию модели - видимо у нового поколения будет и такой вариант салона. Мотор у Kia Mohave не изменится.
За рулем Кубань вчера в 04:36
Происшествия

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
ТАСС 07:16
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

РБК вчера в 05:36
Экономика

ЦБ продаст акции Сбербанка по рыночной цене

ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, а доля регулятора в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция.
РЕН ТВ 11 февраля в 22:17
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
News.ru 06:34
Армия и оружие

Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции

14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
REGNUM вчера в 03:46
Общество

Защита обвиняемых по делу MH17 примет участие в заседании суда в Гааге

Защита обвиняемых по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777 примет участие в судебном заседании в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от российского предложения судить фигурантов дела в России.
Известия 06:22
Биатлон

IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Вести.Ru 07:39
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить адрес поездки

Новый День 05:55
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Музыка

Трек с неизданного альбома культовой группы «Кино» появился в Сети

iReactor 07:39
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
РИА Новости вчера в 04:40
Политика

В Госдуму внесён проект об отмене статьи УК о «шпионских» устройствах

Законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 06:57
Наука

Ученые рассказали, какие микробы живут в московском метро

Российские ученые из Университета ИТМО вместе с коллегами из США провели исследование микробов в московском метрополитене.
Газета.Ru 05:16
Политика

В Британии назначен новый министр финансов

Новым министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак, ранее занимавший пост замглавы ведомства.
RT на русском 07:31
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Известия вчера в 14:43
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
RT на русском 08:01
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

Вести.Ru 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное