Происшествия
Коммерсантъ Ростов-на-ДонуУченого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Доктору технических наук Алексею Темиреву назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на один год после отбывания заключения.
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с чего всё началось
Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.ТАСС02:15
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