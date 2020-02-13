Происшествия

Коммерсантъ Ростов-на-ДонуКоммерсантъ Ростов-на-ДонуУченого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Доктору технических наук Алексею Темиреву назначили 7,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания ему назначено ограничение свободы на один год после отбывания заключения.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке.
ТАСС02:15

Подробнее о событии

Обвиняемого в госизмене ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 года колонии строгого режима

Donday.ru04:29

Ученый из Новочеркасска получил семь с половиной лет за госизмену

Коммерсантъ04:07

Суд приговорил к 7,5 года колонии за госизмену ученого из Новочеркасска Темирева

ТАСС02:15

Учёного из Ростовской области приговорили к 7,5 годам за госизмену

Donnews.ru03:33

Суд в Ростове сообщил о приговоре ученому за госизмену

РБК02:55

Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену

RT на русском02:19

Ученого из Новочеркасска осудили на 7,5 года тюрьмы за госизмену

Rostov gazeta04:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия 09:04
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Вести.Ru 00:35
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Автоспорт

McLaren показала гоночный автомобиль с индексом MCL35

В четверг в 13:30 по местному времени на базе в Уокинге в присутствии журналистов команда представила машину MCL35.
Autosport.com.ru 08:38
Игры

Disney предложил разработчикам создавать игры по своим франшизам

Старший вице-президент Disney Шон Шоптау сообщил, что компания находится в поиске разработчиков для создания креативных игр по своим франшизам.
Cyber.sports.ru 05:42
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском 09:53
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Армия и оружие

Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
ФАН 07:15
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Общество

На «Феррари» хотят подать в суд и конфисковать новый болид

Общество по защите прав потребителей Италии (Codacons) планирует подать в суд на команду «Формулы-1» «Феррари» и призывает правительство конфисковать новый болид команды.
News.ru 06:34
Армия и оружие

Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Lenta.ru вчера в 22:55
Происшествия

Ранившую насильника ножом россиянку передумали наказывать

Lenta.ru 03:16
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Происшествия

Бросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево.
Известия 06:05
Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости вчера в 17:10
Космос

Инженеры NASA рассказали, для чего марсоходу Mars 2020 мощный лазер

Инженеры NASA оборудовали новый марсоход мощной лазерной установкой, которая сможет испарять камни.
Planet Today вчера в 02:51
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Экономика

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год

"Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.
ТАСС 11 февраля в 09:47
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
RuNews24.ru вчера в 08:43
Авто

Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq

Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
Tvoe-avto.com вчера в 14:21
Общество

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
РБК 02:04
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное