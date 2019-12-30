Общество
Вести.RuУченые: Европу ждет климатическая катастрофа
Ученые считают, что подобные перемены могут вызвать сильное похолодание на территории Европы, так как именно благодаря этому течению в Северной Атлантике сохраняется относительно мягкий климат.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Футбол
«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Энергетика
В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину
Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
Политика
Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Космос
Ученые назвали возможные сценарии Конца света
По мнению исследователей, в первую очередь, человечество погибнет из-за Большого сжатия.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Политика
Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина
Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Происшествия
В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку
Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объем памяти и подешевел
Гаджеты
Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса
Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Экономика
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году
Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Общество
Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году
Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
Шоу-бизнес
Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен
Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
Политика
Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов
"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Общество
Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии
Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Космос
Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну
В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.
Общество
Минтруд рассказал, как предпенсионерам получать пособие по безработице
Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.