Общество

Вести.RuВести.RuУченые: Европу ждет климатическая катастрофа

Ученые считают, что подобные перемены могут вызвать сильное похолодание на территории Европы, так как именно благодаря этому течению в Северной Атлантике сохраняется относительно мягкий климат.
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБКвчера в 19:14

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новостивчера в 09:35

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известиявчера в 18:34

Учёные прогнозируют резкое похолодание в Европе

News.ruвчера в 10:17

Ученые предсказали Европе климатическую катастрофу

Московский Комсомолецвчера в 09:55

В Европе наступит резкое похолодание в ближайшие 100 лет

РЕН ТВвчера в 19:48

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ruвчера в 07:14
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ТАСС вчера в 23:04
Футбол

«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Sports.ru вчера в 16:14
Энергетика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Политика

Польский премьер обвинил Путина в сознательной лжи

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Владимир Путин сознательно лжёт о Польше.
Свободная Пресса вчера в 08:46
Космос

Ученые назвали возможные сценарии Конца света

По мнению исследователей, в первую очередь, человечество погибнет из-за Большого сжатия.
МедиаПоток 28 декабря в 06:23
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма

РИА Новости вчера в 18:26
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Политика

Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина

Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Город55.ру вчера в 00:26
Общество

Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Политика Сегодня вчера в 00:30
Происшествия

В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку

Актуальные Новости вчера в 12:49
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru вчера в 21:16
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A30s получил больший объем памяти и подешевел

Актуальные Новости 28 декабря в 00:48
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro побили рекорд продаж сразу после анонса

Китайский производитель Oppo представил новые модели флагманов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего пару дней назад назад, но они уже успели установить первый рекорд.
UfaTime.ru вчера в 10:01
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Экономика

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году

Как изменился рынок коммерческой недвижимости в 2019 году Предновогоднему ажиотажу не удалось привлечь покупателей в торговые центры: Shopping Index продолжил снижение в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году

Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
ТАСС вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru вчера в 05:30
Политика

Володин предложил госдепу США проверять знания истории стран у послов

"Было бы правильно, чтобы Госдепартамент США прежде чем направлять посла в страну, интересовался его знаниями истории государства, где ему предстоит работать", - сказал Володин.
Интерфакс вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 29 декабря в 08:30
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Хоккей

Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Metaratings 29 декабря в 11:35
Общество

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
RT на русском вчера в 23:08
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания вчера в 07:20
Космос

Более 3500 добровольцев помогли составить карту астероида Бенну

В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.
REGNUM 29 декабря в 07:40
Общество

Минтруд рассказал, как предпенсионерам получать пособие по безработице

Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице.
News.ru вчера в 21:21
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия вчера в 07:08
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День вчера в 10:25
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