Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Накануне, 4 мая, об успешном лабораторном эксперименте сообщила группа ученых из Нидерландов, чья статья была опубликована в журнале Nature.

Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

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