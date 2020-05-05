Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУченые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Накануне, 4 мая, об успешном лабораторном эксперименте сообщила группа ученых из Нидерландов, чья статья была опубликована в журнале Nature.
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Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru07:14

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM06:48

Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу

Коммерсантъ06:40

Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело

РБК06:40

Антитело против короны: Учёные нашли способ остановить COVID-19

Царьград06:32

Ученые из Нидерландов нашли антитело, способное победить коронавирус

Znak.com05:40

Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

Forbesвчера в 12:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Общество

От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Известия 07:24
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Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
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Общество

В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Происшествия

В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой

Российская газета 03:07
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Технологии

NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
ФАН 03 мая в 06:36
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Политика

Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
REGNUM 04:22
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,1K
Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
27
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
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Гаджеты

Игровой смартфон Lenovo Legion показали на рендерах

Rusargument 06:17
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Здоровье

Всеобщий масочный режим в Липецкой области введут с 7 мая

Масочный режим в рекомендательной форме должен быть введен с 7 мая.
LipetskMedia.ru 07:42
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Общество

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
1,6K
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
227
Общество

В Башкирии ожидаются новые очаги коронавируса

В Башкирии могут быть выявлены новые очаги коронавируса, уверена Ирина Кононова, замминистра здравоохранения.
ToDay News Ufa 07:31
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
5
Общество

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русском 06:58
2
Политика

Владимир Панов уходит с поста мэра Нижнего Новгорода

Владимир Панов занимает должность мэра Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года.
Нижний Новгород on-line 07:50
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Энергетика

Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии

Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
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Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
Bash.News 04:04
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Шоу-бизнес

Плющенко ответил на слухи о психическом расстройстве сына

Фигурист Евгений Плющенко дал ответ журналистам, заявившим о наличии у его сына психического расстройства.
iReactor 03:39
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Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников

Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд.
RuNews24.ru 01:05
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Общество

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
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Футбол

Власти Германии разрешили возобновить сезон с 15 мая

Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ливерпуль» берет паузу в переговорах о трансфере Вернера, так как не знает, сможет ли заплатить его трансферную стоимость в условиях кризиса.
ГЛАС.RU 07:13
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