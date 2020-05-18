Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУченые: Переболевшим атипичной пневмонией не страшен COVID-19

Комбинирование нескольких антител, по мнению исследователей, может помочь справиться с разными мутациями COVID-19. Теперь необходимо провести исследования на людях, чтобы убедиться, что действительно найдено лекарство от коронавируса. Напомним, вспышка SARS произошла в 2002-2003 годах.
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Найдено антитело, которое нейтрализует не только SARS-CoV-2, но и старые коронавирусы

Хайтеквчера в 13:53

Ученые: Переболевшим атипичной пневмонией не страшен COVID-19

Российская газетавчера в 08:57
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Здоровье

Назван самый полезный продукт для сердца

Газета.Ru вчера в 03:37
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала своего бойфренда

Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
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Политика

Правительство готовит общенациональный план восстановления экономики

«К 1 июня вы поручили представить общенациональный план действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений в экономике», — сказал премьер России Михаил Мишустин.
RT на русском 10:45
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
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Здоровье

Ничего не болело, а тест был отрицательный: мужчина рассказал, как от COVID-19 умирал его отец

20 апреля температура поднялась у отца, сначала до 38,5, потом до 39,2, но у мужчины ничего не болело.
Om1.ru 11:46
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Музыка

Определена лучшая песня в истории «Евровидения»

Live24 вчера в 10:29
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Авто

Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось

Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году.
SpeedMe вчера в 14:50
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Экономика

Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний.
РБК 11:07
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
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Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
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Общество

Евгений Куйвашев рассказал, почему не закрыл «Красное и белое»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объяснил, почему сеть "Красное и белое" не была закрыта во время ограничительных мер по противодействию пандемии COVID-19 .
Уралинформбюро 10:27
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Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa 11:05
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Общество

Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек

По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
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Авто

Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
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Шоу-бизнес

Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
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Общество

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
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Футбол

Станислав Черчесов рассказал, почему ушёл из «Спартака» в 1995 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в 1995 году он покинул московский «Спартак», несмотря на выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
Чемпионат 11:06
Здоровье

В Свердловской области коронавирус за сутки выявлен у 138 человек

Уральский меридиан 03:46
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Политика

Лавров проведет разговор с главой МИД Германии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ 10:40
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
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Наука

На Свитках Мертвого моря нашли скрытый текст

Благодаря случайному открытию, сделанному в Великобритании, ученые поняли, что некоторые чистые фрагменты свитков, хранившихся более 20 лет в Манчестерском университете, содержат древние надписи, невидимые глазу.
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Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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