Коронавирус
Москва 24Ученые РАН разрабатывают три вакцины от коронавируса
Три перспективных вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатываются в России. Известно, что в проекте принимают участие ученые Российской академии наук.
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В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова под руководством академика Александра Габибова разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.
с чего всё началось
Три перспективных вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, разрабатываются в России с участием ученых Российской академии наук, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.РИА Новостивчера в 20:18
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Российские учёные разрабатывают экспресс-тест, три вакцины и три препарата от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 23:54
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