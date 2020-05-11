Специалисты изучили данные по 131 стране. Их прогнозы несколько раз менялись. В отношении России исследователи сначала прогнозировали, что вспышка COVID-19 завершится 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а после - на 8 сентября.

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

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