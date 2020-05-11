Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУченые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Специалисты изучили данные по 131 стране. Их прогнозы несколько раз менялись. В отношении России исследователи сначала прогнозировали, что вспышка COVID-19 завершится 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а после - на 8 сентября.
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Подробнее о событии

Сайт с прогнозом о завершении эпидемии COVID-19 закрыли. Из-за недостоверности данных

Хайтек04:24

Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19

РИА Новости00:11

Учёные из Сингапура аннулировали все прогнозы по развитию коронавируса

Популярная механика02:59

Сингапурские ученые, ранее назвавшие точную дату окончания пандемии, аннулировали свои прогнозы

Planet Today02:16

Сингапурские ученые аннулировали прогнозы об окончании пандемии COVID-19

РБК02:18

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Газета.Ru04:34

В России снова сдвинули срок окончания эпидемии Covid-19

Пенза-Пресс08 мая в 03:57
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Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
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Общество

В Тюменской области с 14 мая введут обязательный масочный режим

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с 14 мая на территории Тюменской области вводится обязательный масочный режим: граждане обязаны надевать маски в такси, в магазинах, аптеках, на рабочих местах и при получении госуслуг", - сообщил губернатор.
ТАСС 04:12
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Происшествия

Задержан организатор хосписа в Красногорске

Российская газета 04:14
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Путешествия

Туристический сезон в Турции возобновится в июне

Несмотря на пандемию коронавируса, Турция готовится к открытию туристического сезона уже в июне текущего года.
Росбалт 04:17
Политика

Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС развернуть полевой госпиталь в Белокаменке.
Би-порт 04:52
1
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
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Кино

Валдис Пельш расскажет о путешествии из Мурманска на Северный полюс

В основу сюжета фильма легла история о путешествии на ледоколе «50 лет Победы», который шёл по маршруту из Мурманска в Северный полюс.
Северпост вчера в 16:59
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Шоу-бизнес

Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой

13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК вчера в 01:38
1K
Общество

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

РИА Новости вчера в 02:44
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Здоровье

В Омской области от коронавируса умерла еще одна женщина

Медики просят омичей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, который продлили до 24 мая.
Город55.ру 03:58
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Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости 09 мая в 12:57
2,1K
Общество

В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 31 мая

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин проинформировал, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора режим самоизоляции продлевается до 31 мая.
Репортер64 вчера в 10:38
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Здоровье

Самое опасное свойство коронавируса назвал китайский вирусолог

09.05.2020 Сухой кашель, жар и нетипичная усталость – основные признака COVID19, рассказал порталу Huanqiu вирусолог из КНР Чжун Наньшань.
Портал Поиск 09 мая в 11:31
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Политика

NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн

Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
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Политика

Задержаны еще трое участников попытки вторжения в Венесуэлу

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников.
Российская газета 09 мая в 22:00
Энергетика

Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти

Белоруссия ожидает 12 мая прибытие в порт литовской Клайпеды первого танкера нефти, закупленной у Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 04:23
Общество

ВОЗ полагает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются.
РИА Новости вчера в 12:02
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Политика

Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы

У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
3,7K
Общество

В Приморье и на юге России режим самоизоляции нарушают чаще всего

Москва, 11 мая 2020, 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции.
REGNUM 04:17
1,3K
Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
8
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

Бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев скончался утром 11 мая. Эту информацию «АиФ-Рязань» подтвердили в правительстве региона.
АиФ Рязань 04:35
5
Политика

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
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Политика

Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины

Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43
7
Происшествия

В Башкирии мотоциклист ранил водителя такси из травматического оружия

В Башкирии мотоциклист ранил водителя такси из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Аргументы и Факты 02:55
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