Коронавирус
Газета.RuУченые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Специалисты изучили данные по 131 стране. Их прогнозы несколько раз менялись. В отношении России исследователи сначала прогнозировали, что вспышка COVID-19 завершится 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а после - на 8 сентября.
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Ученые из сингапурского университета признали свои прогнозы по коронавирусу недействительными
Комсомольская правда00:31
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Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
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Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
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На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз
Украина.ру вчера в 04:30
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Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел короновирусом, он лечился дома под наблюдением врачей.
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Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
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Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
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К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Происшествия
Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем
Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
Общество
Прирост больных коронавирусом в России за сутки составил 11 656
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.
News.ru 03:43
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 04:53
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi K30 5G Extreme Edition
Megaobzor.com 03:51
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика вчера в 04:21
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков
В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 вчера в 07:41
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
Авто
В России снизились продажи автомобилей Lada
REGNUM 06:13
Общество
В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции
Большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим, заявил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
РИА Новости 03:03
Здоровье
Создан калькулятор для расчёта вероятности смерти от COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире жертвами заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, стали уже почти 283 тыс. человек.
REGNUM 06:26
Общество
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:14
Политика
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Общество
Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова
"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Общество
Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
Политика
В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru вчера в 23:52
Общество
Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта
По данным одного из подразделений по контролю космического пространства ВВС США, 8 мая на орбите Земли произошло разрушение в результате взрыва топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" с образованием десятков обломков.
Вести.Ru 09 мая в 21:55
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29