Специалисты изучили данные по 131 стране. Их прогнозы несколько раз менялись. В отношении России исследователи сначала прогнозировали, что вспышка COVID-19 завершится 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а после - на 8 сентября.

Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта

Происшествия Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.

Фигурное катание Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. 8

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Общество Прирост больных коронавирусом в России за сутки составил 11 656 За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни.

Политика Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля. 11

Армия и оружие Для российских бронемашин создали новую сталь Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.

Армия и оружие Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии. 27

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Здоровье Создан калькулятор для расчёта вероятности смерти от COVID-19 Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире жертвами заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, стали уже почти 283 тыс. человек.

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Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 30

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Общество Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта По данным одного из подразделений по контролю космического пространства ВВС США, 8 мая на орбите Земли произошло разрушение в результате взрыва топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" с образованием десятков обломков. 1,5K