Коронавирус
РИА НовостиУченые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
Общество
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
РИА Новости 16 мая в 09:02
Политика
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
Общество
Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым вчера в 03:22
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
Гаджеты
Xiaomi навсегда снизила цены на хитовый Redmi K30 у себя на родине
С сегодняшнего дня версия Redmi K30 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти предлагаются за 394 доллара, вместо прежних 422 долларов.
iXBT.com вчера в 23:53
Экономика
Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
Чего ждать от рубля дальше, и какая срана быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС вчера в 11:34
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости вчера в 19:53
Космос
Молодой горячий нептун мигрировал к своей звезде
Ученые выдвинули альтернативную версию происхождения необычных орбитальных характеристик K2-25b, заключающуюся в том, что его механизм миграции к звезде аналогичен тому, который происходит у горячих юпитеров.
N+1 16 мая в 12:54
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ вчера в 11:48
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией
Пятый канал вчера в 02:14
Общество
В Подмосковье снимают ряд ограничений из-за коронавируса
Работу промышленных предприятий и строительство запустят в Подмосковье с 18 мая.
Русская Планета вчера в 17:05
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Политика
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
Футбол
Президент УЕФА: «80 процентов лиг доиграют сезон»
Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn предположил, сколько европейских чемпионатов будут доиграны.
Спорт-Экспресс 16 мая в 06:17
Общество
Названы возможные сроки возобновления международных полетов
Министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что летом международные перелеты будут возобновлены.
Pravda.Ru 16 мая в 07:40
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей вчера в 09:09
Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру вчера в 15:03
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Происшествия
При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы.
Ведомости вчера в 21:03
Общество
Оператор «Северного потока-2» обжалует решение Германии
Nord Stream 2 AG считает, что решение Германии отклонить заявку об освобождении участка газопровода «Северный поток-2» от правил газовой директивы ЕС показывает дискриминационное действие документа.
Коммерсантъ 15 мая в 05:48
Шоу-бизнес
Любовь Успенская считает свою дочь предательницей
66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20