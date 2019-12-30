Общество

РБКРБКУченые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

Согласно результатам исследования, вероятность смены направления течения в следующие сто лет составляет 15%. Исследователи пояснили, что смена направления течения зависит от изменения климата и увеличения количества осадков.
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

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Учёные прогнозируют резкое похолодание в Европе

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
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Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
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Российские военные намерены увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем десяти махов (скоростей звука), сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".
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Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы.
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С 1952 года был сотрудником опытно-конструкторского бюро им. А.Н. Туполева, где, в том числе, руководил разработкой Ту-160.
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Представлена новая версия Toyota Land Cruiser Commercial

Сегодня стало известно, что новый внедорожник Toyota Land Cruiser получил новую модификацию с приставкой Commercial.
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В Канаде отменили почти 200 рейсов из-за снегопада

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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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В Крыму задержали пытавшихся пересечь границу украинцев

Крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о задержании двух граждан Украины.
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