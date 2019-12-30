Общество

РБКРБКУченые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

Согласно результатам исследования, вероятность смены направления течения в следующие сто лет составляет 15%. Исследователи пояснили, что смена направления течения зависит от изменения климата и увеличения количества осадков.
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение ста лет

РБК19:14

В Европе наступит резкое похолодание в ближайшие 100 лет

РЕН ТВ19:48

Учёные прогнозируют резкое похолодание в Европе

News.ru10:17

Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru17:27

Ученые предсказали Европе климатическую катастрофу

Московский Комсомолец09:55

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новости09:35

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ru07:14
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Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru 10:57
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Политика

Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа по украинской ГТС на пять лет, рассчитывает получить за это период доход минимум в 7 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 16:50
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над соперником из США Куинтоном Джексоном на турнире Bellator, который прошел в Японии.
Вечерняя Москва вчера в 02:08
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Футбол

Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов

Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
NewInform вчера в 20:46
Общество

С 1 января Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования

Начиная с января следующего года, программа доступного кредитования для автомобилистов будет возобновлена.
Car.ru 06:24
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 13:55
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Life.ru вчера в 14:45
Происшествия

В Румынии врачи во время операции подожгли больную раком пациентку

Актуальные Новости 12:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Культура

Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве

Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
РИА Новости 28 декабря в 00:30
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Lenta.ru 16:41
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе блондинки

Артистка может поразить смелыми нарядами, однако ещё ни разу она не пыталась предстать перед аудиторией в образе длинноволосой блондинки.
Uznayvse.ru 07:39
Общество

Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Взгляд.ру 10:25
Общество

Роспотребнадзор предупредил об опасности новогодних салатов

В Роспотребнадзоре порекомендовали заправлять новогодний салат перед подачей на стол, а уже заправленный салат убирать на ночь в холодильник.
Rambler News Service 01:25
Армия и оружие

Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией

Недалеко от границы с Иорданией в населенном пункте Нада провинции Дераа (Деръа) российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмада Кадырова провел гуманитарную акцию для местных жителей.
Rusvesna.su 20:08
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов со средним заработком

Первый зампред комитета Государственной думы России по контролю и регламенту, член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выплачивать депутатам зарплаты в размере среднего заработка россиян.
Известия 08:14
Происшествия

При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек

Один человек пострадал при взрыве на АЗС в городе Сатка (Челябинская область), сообщили 30 декабря в региональном управлении МЧС РФ.
REGNUM 13:15
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 03:58
Хоккей

Малкин отметился дублем в матче «Питтсбурга» с «Оттавой»

Идёт 2-й период, хозяева ведут со счётом 3:1. На 7-й минуте 2-го периода свою вторую шайбу в этой встрече забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Чемпионат 20:23
Политика

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска.
Российская газета 09:38
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Авто

Suzuki начала продажи нового кроссовера Suzuki XL7

Японский автопроизводитель начал продажи нового кроссовера XL7 в Индонезии.
Тарантас Ньюс 13:14
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 19:43
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров познакомил россиян со своей семьей

Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
Дни.ру 04:37
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