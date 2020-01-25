Наука

ИзвестияИзвестияУченые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de
, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.
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