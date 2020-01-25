с чего всё началось

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Котову 25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Общество В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.

Общество В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Армия и оружие Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.