Наука
ИзвестияУченые допустили возможность заражения раком
Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.Российская газетавчера в 06:57
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