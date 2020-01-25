Наука

ИзвестияИзвестияУченые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
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с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de
, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.
Российская газетавчера в 06:57

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Обычные продукты помогают уничтожать бактерии

Капитал страны24 января в 12:02

Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

Российская газетавчера в 06:57

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

РИА Новостивчера в 20:09

Ученые раскрыли способ передачи онкологии от человека к человеку

URA.Ruвчера в 10:40

Исследователи назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

OAnewsвчера в 12:17

Назван возможный способ передачи рака от человека к человеку

Medical Noteвчера в 07:54

Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

РБКвчера в 23:05
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Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости 24 января в 20:53
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Гаджеты

Половину капитальных затрат Intel направит на новые техпроцессы и расширение производства

Капитальные затраты тоже будут увеличены по сравнению с прошлым годом, половина всей суммы будет направлена на увеличение объёмов выпуска продукции и освоение литографии с нормами 7 нм и 5 нм.
3DNews 01:12
Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Происшествия

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
REGNUM вчера в 22:02
Происшествия

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Lenta.ru вчера в 11:54
Авто

В Audi рассказали о новинках для России на 2020 год

Пресс-служба Audi сообщила агентству «АВТОСТАТ» о том, что во втором квартале на отечественном рынке появятся обновленные A4 и A5, а также RS6 и RS7, кроме того, ожидается выход самого мощного купе-кроссовера Audi RS Q8.
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Политика

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Shraibikus News 24 января в 06:22
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН вчера в 07:45
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке

Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
ProstoProSport вчера в 10:28
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Здоровье

Китай приступил к разработке вакцины от нового коронавируса

Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса.
Аргументы недели 01:13
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 02:33
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Технологии

От Microsoft требуют дать вторую жизнь Windows 7

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa 02:53
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Шоу-бизнес

Экс-супруг Пелагеи Телегин отправился с возлюбленной в Мюнхен

Бывший супруг певицы Пелагеи, хоккеист ЦСКА Иван Телегин, перенес операцию в Мюнхене, куда отправился вместе со своей возлюбленной Марией Гончар.
Народные новости вчера в 15:05
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Известия 00:30
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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