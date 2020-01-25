с чего всё началось

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Гаджеты Половину капитальных затрат Intel направит на новые техпроцессы и расширение производства Капитальные затраты тоже будут увеличены по сравнению с прошлым годом, половина всей суммы будет направлена на увеличение объёмов выпуска продукции и освоение литографии с нормами 7 нм и 5 нм.

Политика Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

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Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.

Авто В Audi рассказали о новинках для России на 2020 год Пресс-служба Audi сообщила агентству «АВТОСТАТ» о том, что во втором квартале на отечественном рынке появятся обновленные A4 и A5, а также RS6 и RS7, кроме того, ожидается выход самого мощного купе-кроссовера Audi RS Q8.

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Политика Песков прокомментировал новость об отставке Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.

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Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

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