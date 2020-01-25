Наука

ИзвестияИзвестияУченые допустили возможность заражения раком

Выводы канадских ученых основаны на трех факторах: в ходе исследований они установили, что микробиом больных раком, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями отличается от микробиома здоровых людей.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de
, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.
Российская газетавчера в 06:57

Подробнее о событии

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

РИА Новостивчера в 20:09

Назван возможный способ передачи рака от человека к человеку

Medical Noteвчера в 07:54

Назван возможный способ передачи рака от человека к человеку

ГЛАС.RUвчера в 09:00

Ученые раскрыли способ передачи онкологии от человека к человеку

URA.Ruвчера в 10:40

Исследователи назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

OAnewsвчера в 12:17

Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

Российская газетавчера в 06:57

Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

РБКвчера в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:11, Ашберн
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

Lenta.ru 24 января в 12:24
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
Кино

Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»

Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Piter.tv вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал 24 января в 21:25
Общество

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена

News.ru 23 января в 04:14
Баскетбол

«Филадельфия» обыграла «Лейкерс»

Спорт-Экспресс вчера в 23:23
Гаджеты

Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
iXBT.com 24 января в 22:22
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru вчера в 11:27
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол

«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»

Sport24.ru вчера в 11:55
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга

Экспресс газета вчера в 02:04
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Lenta.ru вчера в 11:54
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra вчера в 05:15
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 24 января в 06:56
Авто

Кроссовер Ford Mondeo нового поколения появится в 2021 году

Компания Ford разрабатывает новую версию популярного кроссовера Ford Mondeo, который будет показан публике в январе 2021 года.
Тарантас Ньюс 24 января в 09:41
Политика

Поклонская на украинском поздравила Зеленского с днем рождения

Политика Сегодня вчера в 05:42
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости вчера в 12:50
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Хоккей

Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Чемпионат вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное