Наука

Газета.RuГазета.RuУченые допустили возможность заразности рака и диабета

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось
Об этом сообщает Focus.de
, ссылаясь на исследование под названием "Люди и микробиом", которая проводила группа Канадского института перспективных исследований с участием немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта.
Российская газетавчера в 06:57

Подробнее о событии

Исследователи назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

OAnewsвчера в 12:17

Ученые назвали возможный способ передачи рака от человека к человеку

Российская газетавчера в 06:57

Ученые раскрыли способ передачи онкологии от человека к человеку

URA.Ruвчера в 10:40

Обычные продукты помогают уничтожать бактерии

Капитал страны24 января в 12:02

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

РИА Новостивчера в 20:09

Ученые предположили заразность рака

Lenta.ruвчера в 23:52

Ученые допустили возможность заразности рака и диабета

Газета.Ru01:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество

В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
ПолитРоссия 05:26
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

РИА Новости вчера в 20:35
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Культура

Скончался основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в городе на Неве.
Телеканал Санкт-Петербург 05:29
Наука

Опубликована карта мозга в высоком разрешении

ToDay News Ufa 24 января в 14:56
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Политика

Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным

РИА Новости 24 января в 09:07
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Россиянина задержали при попытке отправить в США военную радиостанцию

Россиянина из Калужской области поймали на попытке переслать в Соединенные Штаты секретную военную разработку - радиостанцию Р-853 "Варево-1".
Газета.Ru 06:03
Общество

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Происшествия

В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек

РИА Новости 06:02
Здоровье

Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В районах Китая, граничащих с Российской Федерацией, к настоящему времени зарегистрированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.
Вечерняя Москва вчера в 16:36
Единоборства

Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Украинец Иван Редкач укусил своего соперника, американца Дэнни Гарсию, во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 05:05
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Технологии

Процессоры «Эльбрус-16С» нового поколения увидят свет в 2022 году

ToDay News Ufa 24 января в 14:41
Происшествия

В Красноярске несовершеннолетние работали в порностудии

Мужчин 38 и 47 лет подозревают в использовании несовершеннолетних девочек для изготовления порнографических материалов.
Хакасия 24 января в 23:46
Происшествия

Всех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине спасли

Спасатели доставили на берег 217 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у побережья Сахалина, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 03:22
Гаджеты

Android 10 пришла ещё на четыре модели Huawei и Honor

Компания Huawei начала распространять ещё для четырёх моделей смартфонов стабильную версию фирменной оболочкой EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android 10.
iXBT.com 24 января в 22:22
Биатлон

Куклина пропустит масс-старт в Поклюке

Российская биатлонистка Лариса Куклина не примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.
Матч ТВ 05:26
Общество

Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов

Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.
Lenta.ru 05:09
Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы

Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Новые Известия 04:25
Финансы

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Московский Комсомолец 04:56
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ 04:01
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное