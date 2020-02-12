Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть». Под обращением подписались более 45 ученых и научных журналистов, включая членов-корреспондентов РАН.

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»

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