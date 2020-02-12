Общество
BFM.ruУченые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть». Под обращением подписались более 45 ученых и научных журналистов, включая членов-корреспондентов РАН.
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Общество
Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ
Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
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Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
Кремль исключил использование Крыма как объекта «разменов» с Киевом
Киев может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Происшествия
На шахте в Мурманской области произошел пожар
Один шахтер пропал без вести и более 380 рабочих эвакуированы из-за пожара, который произошел в шахте по добыче руды.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Политика
Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске
В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам
В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Общество
Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
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Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Интернет
Число пользователей WhatsApp достигло 2 млрд человек
Ранее Facebook, компания которой принадлежит WhatsApp, отмечала, что число активных пользователей соцсети на декабрь 2019 года составило 2,5 миллиарда человек.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
Общество
Минюст внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов
Минюст внес ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
Политика
В Сети опубликовали видео с танцующим в ночном клубе Зеленским
В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме «Он вам не Димон».
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Политика
ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки более 120 государств мира в течение почти 50 лет.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.