Коронавирус
РИА НовостиУченые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.
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Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
Общество
Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию
Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ 17:40
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Футбол
Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков
Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.
Вести.Ru 08:45
Общество
В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы
Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Gett заблокировал избившего пассажирку водителя такси
Водитель такси, применивший силу к пассажирке с недействительным пропуском, заблокирован в системе сервиса заказа такси Gett.
Газета.Ru 14:31
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove 16:49
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
Кино
Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили
Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна 16:36
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Общество
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
Общество
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
Здоровье
Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом
Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Гаджеты
Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13
В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa 10:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ 07:07
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»
По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Армия и оружие
Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации
В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС вчера в 10:41
Здоровье
В Бурятии вступились за уволенного главврача больницы в Улан-Удэ
Ранее сообщалось, что Циденов обратился в Минздрав с требованием снять с занимаемой должности главврача Тамару Бидагаеву, потому как десять сотрудников больницы, проигнорировав симптомы ОРВИ, оказались в итоге заражены коронавирусом.
RuNews24.ru 08:46
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08