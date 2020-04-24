Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Общество Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.

Происшествия Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе. 25

Футбол Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.

Общество В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано. 2

Транспорт ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 46

Происшествия Gett заблокировал избившего пассажирку водителя такси Водитель такси, применивший силу к пассажирке с недействительным пропуском, заблокирован в системе сервиса заказа такси Gett.

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 8

Кино Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety. 1

Общество Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса «Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко. 49

Здоровье Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 48

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,2K

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 305

Музыка Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021» По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение. 6

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 207

Здоровье В Бурятии вступились за уволенного главврача больницы в Улан-Удэ Ранее сообщалось, что Циденов обратился в Минздрав с требованием снять с занимаемой должности главврача Тамару Бидагаеву, потому как десять сотрудников больницы, проигнорировав симптомы ОРВИ, оказались в итоге заражены коронавирусом. 29

Политика США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов. 1K

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 154