Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Итальянские ученые раскрыли реальные данные о смертности от коронавируса

Телеканал 360°18:10

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Lenta.ru17:42

Итальянские ученые определили «реальные» масштабы смертности от COVID-19

Росбалт16:44

Учёные проанализировали результаты смертности от коронавируса

News.ru16:24

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

РИА Новости15:52

От коронавируса может погибнуть 1% населения. В России это 1,5 млн человек

Хайтек07:29

По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения

Муксун.fm07:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество

Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 12:28
1,4K
Общество

Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию

Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ 17:40
Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
25
Футбол

Экс-футболист Рой Кин против понижения зарплат игроков

Бывший футболист сборной Англии и капитан клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин посоветовал ведущим игрокам премьер-лиги категорически отказаться от понижения зарплат.
Вести.Ru 08:45
Общество

В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
2
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,6K
Транспорт

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
46
Происшествия

Gett заблокировал избившего пассажирку водителя такси

Водитель такси, применивший силу к пассажирке с недействительным пропуском, заблокирован в системе сервиса заказа такси Gett.
Газета.Ru 14:31
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove 16:49
11
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
8
Кино

Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили

Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна 16:36
1
Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
591
Общество

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
49
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
85
Общество

Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США

В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
1
Здоровье

Глава Хакасии прокомментировал всплеск заболеваемости коронавирусом

Во время прямого эфира с главой Хакасии у Валентина Коновалова спросили о росте заболеваемости COVID-19.
Хакасия 08:55
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,5K
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
48
Гаджеты

Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13

В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa 10:48
15
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ 07:07
1,2K
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
305
Музыка

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»

По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
6
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
207
Единоборства

Глава UFC рассказал о дате следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Известия 16:57
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
97
Армия и оружие

Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС вчера в 10:41
14
Здоровье

В Бурятии вступились за уволенного главврача больницы в Улан-Удэ

Ранее сообщалось, что Циденов обратился в Минздрав с требованием снять с занимаемой должности главврача Тамару Бидагаеву, потому как десять сотрудников больницы, проигнорировав симптомы ОРВИ, оказались в итоге заражены коронавирусом.
RuNews24.ru 08:46
29
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
1K
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
154
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май

Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Главное