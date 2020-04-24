Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.

Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

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