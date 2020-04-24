Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее всех пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.
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Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Известия19:23

От коронавируса может погибнуть 1% населения. В России это 1,5 млн человек

Хайтек07:29

Ученые из Италии раскрыли правду о смерти пациентов с коронавирусом

Lenta.ru17:42

Учёные проанализировали результаты смертности от коронавируса

News.ru16:24

Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

РИА Новости15:52

Итальянские ученые раскрыли реальные данные о смертности от коронавируса

Телеканал 360°18:10

По подсчетам ученых, от коронавируса может погибнуть до 1% населения

Муксун.fm07:27
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
17
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС 20:16
6
Транспорт

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
108
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
4,7K
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 15:21
29
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
156
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
2,7K
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
1,2K
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 17:38
364
Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru 20:20
898
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 20:56
Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру 06:40
3,5K
Культура

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС 17:55
16
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
551
Общество

Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 07:05
82
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
5
Общество

В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май

Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ вчера в 13:46
86
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
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Политика

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия 21:18
5
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 18:17
1,6K
Общество

В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении

Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
РИА Новости 19:44
2
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
18
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Политика

Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Известия 20:13
4
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии

На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Газета.Ru 18:45
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч человек

С начала пандемии в Соединённых Штатах умер уже 50 031 пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Life.ru 12:11
2
Здоровье

На Сахалине введено тестирование на COVID-19 всех прибывающих

Более тысячи человек проверили экспресс-тестированием в аэропорту Южно-Сахалинска за неделю, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, которая стала первым в стране регионом, где введено экспресс-тестирование на коронавирус всех прибывающих - пассажиров авиарейсов и паромов.
Российская газета 21:28
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru вчера в 03:48
43
Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК 15:25
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