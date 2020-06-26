Коронавирус
REGNUMУченые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче. В целом, сотрудники ISS пришли к выводу, что кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса.
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с чего всё началось
Последнее исследование, проведенное в сотрудничестве с IZSVe, исследовательской организацией по здоровью животных и безопасности пищевых продуктов, показало, что ни один вид комаров не может передавать SARS-CoV-2 человеку.Машины и Механизмы25 июня в 19:57
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Комары не могут быть разносчиками коронавируса, считают вирусологи
Парламентская газета25 июня в 13:59
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Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Live24 вчера в 16:08
Футбол
«Оренбургу» засчитано поражение в матче с «Краснодаром»
Общественная служба новостей вчера в 13:08
Общество
Осужденный условно Кирилл Серебренников обжалует приговор
Режиссер Кирилл Серебренников, получивший условный срок по делу «Седьмой студии», намерен обжаловать приговор.
Русская Планета вчера в 10:50
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Футбол
Шесть футболистов покинули «Монако»
Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru вчера в 21:16
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Авто
Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения
Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам.
Ugpressa.ru 24 июня в 11:11
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Общество
Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют в при въезде в иностранные государства.
РБК вчера в 17:47
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург 25 июня в 05:41
Общество
Гидрометцентр пообещал на следующей неделе похолодание
Некоторые регионы страны на следующей неделе ожидает похолодание.
Вести Подмосковья вчера в 12:37
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
Единоборства
Фьюри: Джошуа отказался от $80 млн за бой с Уайлдером
CT news 25 июня в 14:02
Космос
Космическая обсерватория SOHO увидела комету NEOWISE
23 июня 2020 года C/2020 F3 (NEOWISE) вошла в поле зрения коронографа LASCO C3, установленного на космической солнечной обсерватории SOHO: ее блеск составлял +3-й звездной величины.
N+1 вчера в 05:14
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:23
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Кино
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
РБК вчера в 23:08
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК вчера в 10:43
Футбол
О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе
Евро-футбол.ру вчера в 15:52
Происшествия
Шесть больных коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
По данным на утро 27 июня, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 6857 случаев коронавируса: 3994 человека лечатся в больницах, 2774 уже здоровы, 89 заболевших скончались: 40 человек умерли от коронавируса, 49 – от других заболеваний, не связанных с инфекцией.
АиФ Иркутск вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко
Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
Собеседник вчера в 13:57