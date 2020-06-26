с чего всё началось

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче. В целом, сотрудники ISS пришли к выводу, что кровососущие насекомые не могут быть переносчиками коронавируса.

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

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