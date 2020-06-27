Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.

Ученые из США обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

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