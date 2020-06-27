Коронавирус
РИА НовостиУченые из США обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.
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Армия и оружие
Атомная подлодка «Казань» будет передана ВМФ РФ в декабре 2020 года
Москва, 28 июня 2020, 04:53 — REGNUM Военно-морской флот РФ получит на вооружение атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» в декабре 2020 года.
REGNUM 21:53
Спорт
Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК вчера в 09:45
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре Walmart в Ред-Блаффе, Калифорния, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 22:05
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Армия и оружие
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей
Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57.
Lenta.ru 21:31
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Шоу-бизнес
Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак
Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01
Политика
Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах Российской разведки с движением "Талибан" правдива, то президент США Дональд Трамп предал американских военных.
РИА Новости 21:57
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor 02:52
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Общество
Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара
Владимир Васильев отмечает, что сегодня ФРС США утратила свою независимость и полностью подчиняется настроениям действующего президента Дональда Трампа.
Live24 09:02
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Общество
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
Гаджеты
Huawei обновила европейские Mate 10 Pro и P20 Pro до EMUI 10
Компания Huawei выпустила очередное обновление прошивки смартфонов Mate 10 Pro и P20 Pro в Европе — они получили EMUI 10.
iXBT.com 17:01
Футбол
«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:35
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Авто
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
Lenta.ru 24 июня в 17:03
Происшествия
Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына
Кавказский узел 05:08
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings вчера в 08:02
Армия и оружие
Исследователи Севфлота нашли артиллерийские батареи времён войны
Самые северные артиллерийские батареи времён Великой Отечественной войны были обнаружены научной группой комплексной экспедиции Северного флота.
News.ru 11:34
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Армия и оружие
Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению
«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» опубликованы не случайно и появились в период серьёзного обострения международной обстановки и ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.
REGNUM вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Финансы
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30