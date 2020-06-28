Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
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Обнаруженные у коронавируса «зловещие щупальца» озадачили ученых

Московский Комсомолец03:09

Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Forbesвчера в 09:10

Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «зловещие щупальца»

ТАСС Наука вчера в 20:54

Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «щупальца»

ТК Звездавчера в 20:46

Ученые нашли новые свойства у зараженных коронавирусом клеток

РЕН ТВвчера в 20:43

Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

РБКвчера в 13:24

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

РИА Новости00:17
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Ученые рассмотрели у зараженных коронавирусом клеток зловещие щупальца

КП - Беларусь03:55
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество

В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта

Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
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Автоспорт

«Формула-1» осудила Экклстоуна за его высказывания о расизме

CT news 00:49
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Политика

Путин заявил, что жизни россиян важнее спасения экономики страны

РИА Президент России Владимир Путин заявил, что жизни граждан страны гораздо важнее, чем спасение ее экономики.
РЕН ТВ 04:58
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Происшествия

На Кубани подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 28 июня 2020, 11:13 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 28 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Происшествия

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.
РБК 04:40
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Футбол

Хавбек «Барселоны» Артур прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом»

Матч ТВ 00:51
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Общество

Собчак заявила о переломе кисти у режиссера после нападения на Урале

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у режиссера Сергея Ерженкова, снимавшего вместе с ней фильм в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, после нападения на съемочную группу подтвердился перелом кисти.
РИА Новости 03:02
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Один из лидеров чемпионата Испании "Барселона" потеряла очки в выездном матче 24-го тура против "Сельты".
Российская газета вчера в 13:38
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Общество

ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня

Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:42
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Газета.Ru 04:18
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Здоровье

Врач раскрыл правила реабилитации пациентов с тяжелой формой COVID-19

Переболевшие тяжелой формой коронавирусной инфекции люди должны позаботиться не только о своем физическом, но и психологическом состоянии, сообщил врач-реабилитолог Леонид Дьяков.
NewInform 04:31
Экономика

В России прогнозируются рекордно низкие ставки по ипотеке

К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума – ниже 7% годовых, заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.
Вести.Ru 05:19
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Футбол

ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко

Газета.Ru 05:26
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 26 июня в 04:37
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Происшествия

Задержан солдат, напавший на машину ФСО

Живая Кубань 25 июня в 02:36
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Экономика

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей

Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
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Здоровье

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
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Политика

Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши

Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости 04:30
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Общество

Глава ПФР распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам

Глава Пенсионного фонда распорядился отправить россиянам новые «путинские» выплаты в последний день голосования по поправкам.
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Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 02:35
Происшествия

На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости 03:06
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Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Woman.ru вчера в 11:49
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