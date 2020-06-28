Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

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