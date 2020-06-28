Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
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«Зловещие щупальца» COVID-19: чем они опасны

Московский Комсомолецвчера в 22:22

Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «зловещие щупальца»

ТАСС Наука вчера в 20:54

Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Forbesвчера в 09:10

Ученые нашли новые свойства у зараженных коронавирусом клеток

РЕН ТВвчера в 20:43

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Известиявчера в 15:17

Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

РБКвчера в 13:24

Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «щупальца»

ТК Звездавчера в 20:46
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости вчера в 14:26
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия вчера в 22:08
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Политика

Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
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Политика

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
Евразия Daily вчера в 00:22
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Общество

В аэропорту Норильска объяснили запрет на вывоз проб воды и грунта

Ранее «Новая газета» сообщила, что в аэропорту города Норильска депутат Мосгордумы Сергей Митрохин был остановлен сотрудниками службы авиационной безопасности при посадке на рейс в Новосибирск.
Rambler News Service вчера в 10:27
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Известия вчера в 21:08
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Общество

На параде в Петербурге был замечен ветеран с ненастоящим орденом

Piter.tv вчера в 15:56
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Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем

Дни24 вчера в 05:09
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 26 июня в 01:50
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус и Гарик Харламов решили вопрос о недвижимости

После 8 лет брака Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение развестись.
Srnsk 25 июня в 05:07
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Общество

Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам

Иранские катера предприняли попытку зайти в территориальные воды Саудовской Аравии и удалились после предупредительного огня, сообщил официальный представитель пограничной службы королевства саудовскому агентству новостей SPA.
РИА Новости вчера в 16:52
Политика

Байден призвал отменить приглашение России в G7

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
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Политика

В Польше начались выборы президента

В очередных выборах главы государства в этом году участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок.
ТАСС 01:04
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
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Политика

Цукерберг объявил о пересмотре политики Facebook

Один из основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил на своей странице о пересмотре политики компании в условиях предстоящих выборов президента США.
Газета.Ru 26 июня в 16:21
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Вечером в субботу, 27 июня, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла отметки 75%.
РБК вчера в 14:30
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Шоу-бизнес

«Семейная мафия»: Екатерина Климова опубликовала фото с детьми и мамой

В своем Instagram актриса Екатерина Климова опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими детьми и мамой Светланой.
WMJ.ru вчера в 10:56
Общество

Политика США сделала китайский юань привлекательнее доллара

Владимир Васильев отмечает, что сегодня ФРС США утратила свою независимость и полностью подчиняется настроениям действующего президента Дональда Трампа.
Live24 вчера в 09:02
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Норвич»

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Норвич Сити» 27 июня в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
ИА Красная Весна вчера в 18:31
Экономика

Самарский бизнес по заявкам получит деньги на дезинфекцию

Для получения денег следует направить электронное заявление в налоговый орган или подать его через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
SamRU.ru 26 июня в 07:40
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Woman.ru вчера в 11:49
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Экономика

Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

Правительство России разрешило регионам в 2020 году осуществлять выплату субсидий предпринимателям с лицензией на продажу алкоголя.
RT на русском 26 июня в 04:11
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 26 июня в 13:24
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