Коронавирус
ИзвестияАмериканские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 20:40, Ашберн
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Спорт
Большунову вручили трофей за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
РБК вчера в 09:45
Политика
Как мнение Примакова по крымскому вопросу оказалось пророческим
По словам Косачева, Примаков не считал справедливой и юридически безупречной передачу Крыма Украине в 1954 году, но всегда подчеркивал важность защиты прав, свобод и интересов жителей полуострова.
РИА Новости Крым 25 июня в 17:00
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Гаджеты
Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне
По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
ЖКХ
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Минко пояснил, что, например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива.
Известия 20:08
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Кино
В Тюмени юные кинематографисты со всей страны поборются за гранты
Жители Тюменской области и других уголков страны могут принять участие в масштабном грантовом конкурсе, который пройдет в рамках кинофестиваля «Зеркало будущего PRO».
Уральский меридиан вчера в 00:56
Политика
Байден возмутился отсутствием санкций против России за Афганистан
Байден подчеркнул, что Трамп, по информации NYT, «будучи верховным главнокомандующим» уже «в течение нескольких месяцев знал об этом», но «даже не ввел санкции в отношении России за это грубейшее нарушение международного права».
Взгляд.ру 20:29
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 15:29
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Футбол
Карпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»
РИА Новости 18:18
Единоборства
Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Здоровье
Высыпало на пиво. Бывает ли аллергия на алкоголь?
Как говорит нарколог, такие проявления псевдоаллергии на алкоголь для европейцев не так характерны и этот вопрос становится географическим — есть некоторые нации, у которых такая проблема с ферментами больше распространена.
Аргументы и Факты 17:07
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Политика
Помпео раскритиковал политику КНР в отношении Южно-Китайского моря
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря, как своей империи, и пообещал сделать заявление на эту тему в ближайшее время.
РИА Новости 19:45
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru 18:50
Космос
NASA показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца
Десять лет жизни Солнца уместили в часовое видео. Уникальные кадры опубликованы на YouTube-канале NASA, передает tvbrics.com.
TV BRICS 14:02
Происшествия
Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены.
Газета.Ru 19:13
Общество
ОСК заключила новый контракт на док для авианосца «Адмирал Кузнецов»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 25 июня в 07:31
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Китайский блогер перечислил русские блюда с незабываемым вкусом
Русские блюда с незабываемым вкусом назвал китайский блогер, поделившись своими наблюдениями на платформе Sohu.
Российская газета 19:18
Происшествия
Пьяные напали на членов избирательной комиссии в Кургане
Пьяные мужчины попытались отнять маски и перчатки у членов участковой избирательной комиссии в Кургане.
НТВ 13:32