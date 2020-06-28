Коронавирус

Вести.RuВести.RuУченые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
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«Зловещие щупальца» COVID-19: чем они опасны

Московский Комсомолец22:22

Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «зловещие щупальца»

ТАСС Наука 20:54

Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Forbes09:10

Ученые нашли новые свойства у зараженных коронавирусом клеток

РЕН ТВ20:43

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Известия15:17

Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

РБК13:24

Ученые обнаружили у зараженных коронавирусом клеток «щупальца»

ТК Звезда20:46
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Энергетика

На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России

Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru 14:16
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
6,5K
Армия и оружие

В России прошли испытания применения «роя» истребителей

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,3K
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:29
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Футбол

Составлен топ-10 клубов с наибольшими тратами на трансферы за последние 20 лет. Лидер списка израсходовал более 2 миллиардов евро

Лондонский клуб за последние 20 лет приобрел игроков на общую сумму 1,96 миллиарда фунтов (2,16 млрд евро).
Матч ТВ 21:28
Шоу-бизнес

Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes

Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
Lisa.ru 06:00
19
Общество

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
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ЖКХ

В июне на Благовещенск обрушились три месячные нормы дождя

Телепорт 22:55
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Путешествия

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
11
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
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Футбол

Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»

ProstoProSport 15:58
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
1,4K
Здоровье

В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом

Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com 03:53
460
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
188
Хоккей

«Спартак» сыграет на двух турнирах при подготовке к новому сезону КХЛ

Московский "Спартак" примет участие в двух предсезонных турнирах в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
3,1K
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
2
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
613
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
943
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
1K
Наука

Возможность получать энергию из черных дыр в космосе доказали ученые

Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе.
Live24 вчера в 05:53
83
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5,6K
Политика

Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны

Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
22
Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
33
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
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