Коронавирус
Вести.RuУченые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:43, Ашберн
Энергетика
На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.
Газета.Ru 14:16
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Армия и оружие
В России прошли испытания применения «роя» истребителей
«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Футбол
Составлен топ-10 клубов с наибольшими тратами на трансферы за последние 20 лет. Лидер списка израсходовал более 2 миллиардов евро
Лондонский клуб за последние 20 лет приобрел игроков на общую сумму 1,96 миллиарда фунтов (2,16 млрд евро).
Матч ТВ 21:28
Шоу-бизнес
Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes
Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
Lisa.ru 06:00
Общество
В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Система онлайн-голосования по поправкам в Конституцию вечером в субботу подверглась хакерской атаке.
РБК 15:59
Путешествия
Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года
Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Известия 17:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Резкое похолодание начнется в европейской части России с 29 июня, тепло останется лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport 15:58
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли 4 пациента с коронавирусом
Всего с начала пандемии в Алтайском крае умерли 67 взрослых пациентов с коронавирусом: 32 — от COVID-19, 32 – по иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.
Kursk.com 03:53
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Хоккей
«Спартак» сыграет на двух турнирах при подготовке к новому сезону КХЛ
Московский "Спартак" примет участие в двух предсезонных турнирах в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Наука
Возможность получать энергию из черных дыр в космосе доказали ученые
Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе.
Live24 вчера в 05:53
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
Украинский телеведущий сформулировал цель существования своей страны
Скандально известный своими русофобскими взглядами львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что единственной целью существования Украины является быть «АнтиРоссией».
Известия 17:42
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ вчера в 07:33
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16