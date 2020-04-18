Коронавирус
ИзвестияУченые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. Их работа опубликована на портале medRxiv.
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Американские ученые заявили, что число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше
Комсомольская правдавчера в 17:08
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Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
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В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
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Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Общество
В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля
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Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
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OAnews вчера в 07:16