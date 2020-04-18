Коронавирус

ИзвестияИзвестияУченые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. Их работа опубликована на портале medRxiv.
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В США ученые предположили реальный уровень заболеваемости COVID-19

РБК03:06

Американские ученые заявили, что число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше

Комсомольская правдавчера в 17:08

Учёные из США: заболевших COVID-19 в действительности гораздо больше

News.ru01:49

Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Известия01:00

Ученые выяснили реальный уровень заражения коронавирусом

Московский Комсомолец00:36

Ученые вычислили реальный уровень заболеваемости COVID-19

РИА Новостивчера в 23:57

Исследование: больных COVID-19 больше в десятки раз

Популярная механика02:32
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Происшествия

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

Вести.Ru 03:54
1,1K
Происшествия

Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
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Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
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Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 16 апреля в 05:28
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Культура

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Мусульмане выражают недоумение некоторыми странностями сериала, о чем сообщили руководителю федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову и генеральному директору ВГТРК «Россия» Олегу Добродееву.
Shraibikus News 04:30
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Общество

Скончались двое сотрудников Роскосмоса с подтвержденным коронавирусом

Трое специалистов ракетно-космической отрасли умерли в больницах, причем у двоих из них был подтвержден коронавирус.
Росбалт вчера в 10:50
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 16 апреля в 11:56
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Экономика

Новости кризиса 17 апреля: утверждены максимальные выплаты безработным, россиянам не будут раздавать деньги просто так

Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев попросил премьера Михаила Мишустина включить медиа в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
URA.Ru вчера в 11:00
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС вчера в 16:37
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Общество

За сутки в России умерли 40 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России скончались 40 человек с COVID-19.
Вечерняя Москва 03:46
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
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Авто

Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая

Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня 16 апреля в 01:32
48
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Известия 01:27
6
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Экономика сегодня вчера в 15:31
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Транспорт

РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето

В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
Gazeta.SPb 05:14
19
Происшествия

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали

25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке.
Lenta.ru вчера в 08:52
407
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
18
Политика

Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
1
Происшествия

Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
249
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
804
Общество

В Оренбургской области режим самоизоляции продлен до 30 апреля

В новом документе указано, что также все ответственные ведомства будут следить за соблюдением оренбуржцами режима самоизоляции.
Orengrad.ru 04:25
6
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,6K
Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости вчера в 11:59
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Армия и оружие

Черноморский флот отработал уничтожение кораблей условного противника

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок ЧФ провели совместные учения по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.
RT на русском 16 апреля в 04:41
9
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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