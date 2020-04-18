Коронавирус
ИзвестияУченые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. Их работа опубликована на портале medRxiv.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские ученые заявили, что число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше
Комсомольская правдавчера в 17:08
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости вчера в 10:40
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что пропускной режим может быть ужесточен в столице.
Вечерняя Москва вчера в 14:22
Общество
За сутки в России выявили еще 4 785 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 36 793.
Snob.ru 03:39
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Происшествия
В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета
Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае.
ТАСС 02:09
Транспорт
Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе― Моя жизнь изменилась настолько же, насколько она у всех изменилась.
Эхо Москвы вчера в 13:13
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Свердловской области впервые умер пациент с коронавирусом
В Свердловской области зарегистрирована первая жертва коронавируса.
JustMedia вчера в 15:17
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Транспорт
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и лето
В РЖД сообщили, что в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки буду временно выведены из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года.
Интерфакс вчера в 13:08
Общество
Математики спрогнозировали пик распространения коронавируса в Москве
Сотрудники Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН считают, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется на май.
Профиль вчера в 16:58
Общество
Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в пропускной режим. Об этом в субботу, 18 апреля, он сообщил в личном блоге.
Вечерняя Москва 03:13
Общество
За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Здоровье
В России опробовали новейший способ лечения больных коронавирусом
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна совместно со специалистами Центра спортивной медицины ФМБА России опробовали способ лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в барокамере.
Комсомольская правда вчера в 12:59
Армия и оружие
Эпидемия коронавируса может сорвать учения НАТО на границах с РФ
Пандемия коронавируса грозит сорвать очередные учения НАТО на границах с Россией.
Российская газета вчера в 09:50
Общество
Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу
Комсомольская правда вчера в 14:00
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Наука
Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета
Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:21
Здоровье
В Саратовской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтвердили за сутки в Саратовской области, общее количество заболевших составило 98 человек, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:17
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:44
Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Общество
Коронавирус грозит дефицитом кофе в Латинской Америке
Пандемия коронавируса COVID-19 в странах Латинской Америки грозит возникновением дефицита кофе.
Коммерсантъ вчера в 19:51