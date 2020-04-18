с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. Их работа опубликована на портале medRxiv.

Политика Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 323

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом. 467

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 393

Наука Установлена температура гибели коронавирусной инфекции Французские эксперты из Прованса установили температуру, при которой погибает с 100 % случаев коронавирус. 1,5K

Здоровье Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась. 17

Общество В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.

Авто Появились изображения новой Mazda 6 Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора. 13

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 111

Гаджеты Тест PCMark избавился от более 50 смартфонов на SoC от MediaTek После скандала с MediaTek, которую обвинили в подтасовке данных производительности ее процессоров, тест PCMark принял решение исключить из своей базы данных смартфоны, использующие большинство чипов этой компании. 1

Общество Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок. 107

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,7K