Коронавирус
ИзвестияУченые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые. Их работа опубликована на портале medRxiv.
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с чего всё началось
Американские ученые провели эксперимент по выявлению антител к коронавирусу в Северной Калифорнии и обнаружили, что количество зараженных может быть в десятки раз больше, чем отмечено статистикой, сообщается на портале medRxiv.Аргументы и Факты05:32
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Американские ученые заявили, что число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше
Комсомольская правдавчера в 17:08
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
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