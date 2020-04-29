Ранее специалисты несколько раз меняли сроки окончания распространения заболевания на территории России. Сначала они сообщили, что эпидемия коронавируса завершится к 20 июня, затем сдвинули эту дату на 19 августа.

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

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