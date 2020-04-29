Коронавирус
РБКУченые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России
Ранее специалисты несколько раз меняли сроки окончания распространения заболевания на территории России. Сначала они сообщили, что эпидемия коронавируса завершится к 20 июня, затем сдвинули эту дату на 19 августа.
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Ученые из Сингапура изменили прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России
Rambler News Service29 апреля в 00:57
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
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ТАСС 03:10
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Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что приостановка деятельности спортивных баз и перенос соревнований в связи с распространением коронавирусной инфекции наложили серьезный отпечаток на работу министерства.
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Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину
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Piter.tv 30 апреля в 13:36
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Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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На территории Саратова суды продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.
Четвертая Власть 03:46
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Общество
Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье
В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
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Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
Здоровье
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27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
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Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
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Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
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Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом
Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru вчера в 06:42
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
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Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи
В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43
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В Подмосковье решили ввести масочный режим
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RT на русском вчера в 11:22
Футбол
«Динамо Минск» — «Слуцк»: прогноз и ставка Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси
Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».
Чемпионат 03:00
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451
В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29