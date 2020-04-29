Коронавирус

РБКРБКУченые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

Ранее специалисты несколько раз меняли сроки окончания распространения заболевания на территории России. Сначала они сообщили, что эпидемия коронавируса завершится к 20 июня, затем сдвинули эту дату на 19 августа.
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Назван новый срок окончания эпидемии коронавируса в России

URA.Ru03:47

Сингапурские ученые сдвинули срок окончания эпидемии COVID-19 в России

Известия01:00

Сингапурские ученые изменили прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России

Спорт-Экспресс03:12

Ученые сдвинули сроки окончания пандемии в России

Вечерняя Москва01:47

Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в России

РИА Новости00:10

Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России

РБК03:30

Ученые из Сингапура изменили прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России

Rambler News Service29 апреля в 00:57
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
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Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,3K
Общество

Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом

Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
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Спорт

Матыцин: коронавирус наложил серьезный отпечаток на работу Минспорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что приостановка деятельности спортивных баз и перенос соревнований в связи с распространением коронавирусной инфекции наложили серьезный отпечаток на работу министерства.
РЕН ТВ 01:08
1
Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии на Родину

ProstoProSport вчера в 10:28
1
Общество

Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве

RT на русском 03:03
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
650
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,1K
Общество

Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Lenta.ru 03:24
15
Происшествия

Гулявшую на Рахова пару наказали за нарушение режима самоизоляции

На территории Саратова суды продолжают наказывать нарушителей режима самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса.
Четвертая Власть 03:46
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Общество

Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье

В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест.
EastRussia 01:24
9
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета вчера в 10:34
2K
Здоровье

За сутки в Омской области заразились короновирусом еще девять человек

27 человек выздоровели (20 взрослых, 7 детей).
Город55.ру 01:52
3
Общество

Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом в России в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 00:54
14
Общество

Москва удвоила число тестирований на коронавирус

Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
37
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
199
Здоровье

Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом

Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Политика

Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru вчера в 06:42
946
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
74
Общество

Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты.
Lenta.ru вчера в 23:43
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
17
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
1,7K
Футбол

«Динамо Минск» — «Слуцк»: прогноз и ставка Михаила Поленова на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».
Чемпионат 03:00
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
759
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
АМИТЕЛ 01:29
87
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