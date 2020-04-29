Ранее прогнозировалось, что эпидемия COVID-19 в РФ может завершится к 20 июня 2020 года. Теперь учёные перенесли прогноз об окончании эпидемии на 19 августа. В США, согласно прогнозу, эпидемия коронавируса завершиться к 9 сентября, в Италии к 31 августа, в Великобритании к 22 августа.

Учёные изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

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