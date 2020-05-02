Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа. Специалисты из Сингапурского университета технологий и дизайна увеличили срок окончания вспышки инфекции на 4 дня. Ранее они полагали, что эпидемия в России завершится 4 августа.

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