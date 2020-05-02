Коронавирус
BFM.ruУченые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа. Специалисты из Сингапурского университета технологий и дизайна увеличили срок окончания вспышки инфекции на 4 дня. Ранее они полагали, что эпидемия в России завершится 4 августа.
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Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Наука
Коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих
News.ru вчера в 07:09
Общество
Минпросвещения определило сроки окончания учебного года
Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации по срокам окончания учебного года.
Волжский.ру 02:19
Технологии
Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Общество
Коронавирус выявлен в 54 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 3 мая, выявлены в 54 районах и городских округах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
АиФ Нижний Новгород 05:44
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.
Astera 30 апреля в 15:48
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Общество
За сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России
За прошедшие сутки 58 зараженных коронавирусом человек скончались в России. Об этом сообщил оперативный штаб 3 мая.
Известия 03:27
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Происшествия
Нарушитель режима изоляции в Приморье оказался в федеральном розыске
Сотрудники полиции в Приморье выявили в нарушителе самоизоляции находящегося в федеральном розыске преступника.
РЕН ТВ 05:08
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
Здоровье
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru 01 мая в 04:37
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Происшествия
В Арзамасе подростки жестоко избили прохожего
Трое подростков жестоко избили прохожего прямо под окнами жилого дома в Арзамасе.
BFM.ru 04:50
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
Общество
МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
Российская газета 04:43
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с биологическим отцом после 30-летней разлуки
Популярный актер Марат Башаров встретился с биологическим отцом и рассказал, как узнал о нем. Встреча состоялась в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.
Экономика сегодня 05:19
Происшествия
Воронежский врач выпал из окна больницы
В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
Обозреватель Врн вчера в 08:35
Здоровье
Врач рассказал, что у пациентов с коронавирусом часто пропадают осязание и обоняние
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о характерных признаках коронавируса в интервью на канале «Россия-24».
Вести Подмосковья 05:44
Здоровье
США одобрили использование препарата от Эболы для лечения коронавируса
Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение противовирусного препарата ремдесивир при лечении пациентов с коронавирусом.
Forbes вчера в 06:18
Гаджеты
Новые наушники от «Samsung» получат функцию Apple AirPods Pro
Согласно полученной информации, Galaxy Buds X будут оснащены по аналогии с AirPods Pro и Pixel Buds функцией шумоподавления.
ГЛАС.RU вчера в 13:13
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона. Врач работал в Брединском районе.
РИА Новости 02:26