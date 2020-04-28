Коронавирус
РИА НовостиУченые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.
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Здоровье
Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп
Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru 15:21
Здоровье
Трутнев поручил проверить ситуацию на объектах Газпрома в Якутии
В сети появились видео с массового стихийного митинга вахтовых рабочих, занятых на объектах ПАО «Газпром».
EastRussia 14:06
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Гаджеты
Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake
Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com 16:15
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info 11:34
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Политика
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью.
Эхо Москвы вчера в 19:03
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 16:50
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Чите в мае введут цифровые пропуска для передвижения
Систему электронных пропусков запустят в работу в мае для борьбы с распространением коронавируса на территории Читы и Читинского района Забайкальского края.
ТАСС 10:50
Политика
Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19
Вашингтон, 29 апреля 2020, 02:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM 19:50
Происшествия
Красноярского адвоката арестовали по делу о незаконной миграции
Красноярского адвоката Кунай Аббасову (Ильясову) задержали и отправили под стражу по делу об организации незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК).
Медиазона 06:10
Происшествия
СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
Общество
В Минздраве назвали важнейший симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала "Россия-1" заявил, что важнейшим симптомом коронавирусной инфекции является одышка.
Газета.Ru 15:24
Общество
В Республике Алтай выявили три новых случая коронавируса
Три новых случая заболевания COVID-19 зафиксировали в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:24
Политика
Путин объявил о новом продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней».
РБК 10:47
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Общество
Число заболевших коронавирусом в США превысило миллион
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 миллион человек, следует из данных на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Мойка78 19:40
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Хоккей
КХЛ может не распределить места по итогам сезона
Напомним, что сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
ODDS.ru вчера в 09:57
Кино
Как могла выглядеть Милина в отмененном фильме по Mortal Kombat
Художник Джерад Маранц опубликовал арт Милины - персонажа для полнометражного фильма Mortal Kombat, который собирался снимать режиссер Кевин Танчароэн.
Российская газета 07:40
Общество
В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать сроки пика эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44