Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

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