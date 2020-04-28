Коронавирус
РИА НовостиУченые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.
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Общество
Продажу бесплатных масок в московских магазинах объяснили
О продаже бесплатных масок в московских магазинах ранее сообщил Telegram-канал «Московские новости».
Мослента 08:13
Здоровье
Ученые: в Нью-Йорке коронавирус убил в 21 раз больше людей, чем грипп
Как заявили ученые, эксперты и чиновники зачастую говорят о том, что грипп убивает до 60 тысяч американцев в год, при этом, по словам исследователей, мало кто понимает, что эти оценки получены путем массы статистических допущений.
НТВ 05:35
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Армия и оружие
Военнослужащий украинской армии перешел на сторону ДНР
Военнослужащий украинской армии покинул расположение одной из воинских частей группировки «Восток», чтобы встать на сторону Республики.
КП - Донецк 10:28
Здоровье
Коронавирус может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Специалисты из британского Университета Центрального Ланкашира считают, что из-за введенных странами карантинных мер против короновируса будут ослаблены сезонные эпидемии гриппа.
Neva.Today 17:17
Общество
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ 12:46
Хоккей
КХЛ может отказаться от распределения мест по итогам сезона
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что совет лиги рассматривает несколько вариантов распределения мест по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 05:03
Шоу-бизнес
Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии
Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
Общество
Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов
За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.
РБК 03:55
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 1 млн.
RT на русском 14:24
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses 12:02
Общество
Еще 67 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки
Еще 67 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 546, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфакс 16:37
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Здоровье
Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников
Авторами письма стали сотрудники пульмонологического, реанимационного, приемного отделений «Курской горбольницы №6». Медработники сообщили, что согласно приказу Курского комитета здравоохранения больница превращена в «отстойник».
Kursk.com 06:34
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно
Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва 13:03
Кино
Владимир Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
KM.ru вчера в 06:18
Общество
Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое
В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.
News.ru 12:08
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия 15:26
Армия и оружие
Участники заседания коллегии Минобороны обсудят борьбу с коронавирусом
В военном ведомстве уточнили, что участникам заседания предстоит обсудить борьбу с коронавирусной инфекцией, оказание помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами и строительство многофункциональных медицинских центров.
ТАСС 17:02
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Политика
Путин напомнил пример Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу
В контексте пандемии коронавируса COVID-19 часто предлагается думать, прежде всего, о спасении экономики, о материальном благополучии, но для россиян этот выбор неприемлемым.
Evo-rus.com 15:42
Экономика
Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%
Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Ведомости 15:41
Здоровье
Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники
Вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Взгляд.ру 11:32