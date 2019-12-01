Наука

РИА НовостиРИА НовостиУченые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины. Ученые сравнили полученные данные с аналогичным исследованием американских коллег.
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Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.
РИА Новости19:16

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Ученые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин

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