Наука
РИА НовостиУченые: космонавты оказались более «живучими», чем средний россиянин
Показатель SMR, равный 40, показывает, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60 процентов ниже, чем у среднестатистического российского мужчины. Ученые сравнили полученные данные с аналогичным исследованием американских коллег.
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Риск смерти космонавтов от отдельных болезней и травм ниже, чем в среднем у мужчин в России, выяснили российские ученые.РИА Новости19:16
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