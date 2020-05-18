Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Хомяки помогли доказать эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19

Вести.Ru19:46

Эффективность масок проверили на хомяках

Lenta.ru19:21

Эффективность масок против коронавируса испытали на хомячках

Популярная механика14:53

Эффективность масок для борьбы с COVID-19 доказали на хомяках

Московский Комсомолец18:33

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

РИА Новости17:52

Ученые доказали на хомяках эффективность масок от коронавируса

Известия19:03

Тесты на хомяках доказали эффективность масок против COVID-19

ИА Красная Весна09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Происшествия

14 жителей Саянска проверяют на коронавирус

14 жителей Саянска проверяют на коронавирус, сообщил мэр города Олег Боровский.
Твой Иркутск 20:55
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
250
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей

Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:04
989
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета 19:20
50
Авто

В России вводят новые ограничения на ввоз праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 15 мая в 21:56
789
Общество

Для работающих пенсионеров хотят проиндексировать пенсии

Парламентарии предлагают Госдуме рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих граждан старше 65 лет, пишет «Московский комсомолец».
URA.Ru 15:05
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
801
Футбол

Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
Чемпионат вчера в 10:25
Музыка

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса

Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
6
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
280
Единоборства

Оверим победил нокаутом Харриса в главном бою турнира UFC

В главном матче вечера тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим техническим нокаутом победил представителя США Уолта Харриса.
РБК 02:08
Кино

Актер Тимоти Олифант сыграл во втором сезоне «Мандалорца»

Источник фото: Кадр из сериала "Мандолорец" Известно, что режиссером второго сезона фантастического сериала "Мандалорец" станут американские кинорежиссёры Роберт Родригес и Пейтон Рид.
iReactor 08:34
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
299
Происшествия

Житель Магадана в своей квартире избил и изнасиловал девушку

Уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» возбуждено в отношении 45-летнего жителя Магадана, – сообщает Следственный комитет по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 21:43
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
1K
Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

Ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии.
Известия 19:55
28
Происшествия

В Бурятии в ДТП с фурой погиб 27-летний водитель

Восток-Телеинформ 21:35
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
1,2K
Происшествия

Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе

АСТВ вчера в 02:44
Гаджеты

Способы повысить качество работы смартфона названы

По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
59
Шоу-бизнес

Успенская рассказала о гибели близких от коронавируса

Свободная Пресса 20:25
4
Политика

Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
1
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
1,1K
Здоровье

Прокуратура проверит жалобу врачей Дагестана, не получивших доплат

Обращение дагестанских медиков из Буйнакска, пожаловавших на неоплату за работу в период пандемии проверит региональная прокуратура, 17 мая сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 16:59
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 15 мая в 12:02
88
Политика

Украинский адвокат задумался о пересоздании страны под именем Русь

Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию».
REGNUM 21:30
19
Общество

Андрей Воробьев анонсировал снятие ограничений в Подмосковье

Губернатор Подмосковья рассказал о снятии ограничений из-за пандемии коронавируса.
Дождь 11:47
761
Общество

Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии

Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня 07:56
1,3K
Наука

Ученые искусственно создали коронавирус

Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Политика

Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru 16:43
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное