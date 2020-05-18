Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУченые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
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СМИ: ученые из Гонконга доказали эффективность масок в ходе эксперимента на хомяках

ТАСС Наука 00:05

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

РИА Новостивчера в 17:52

Эффективность масок проверили на хомяках

Lenta.ruвчера в 19:21

Ученые доказали на хомяках эффективность масок от коронавируса

Известиявчера в 19:03

Хомяки помогли доказать эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19

Вести.Ruвчера в 19:46

Эффективность масок против коронавируса испытали на хомячках

Популярная механикавчера в 14:53

Тесты на хомяках доказали эффективность масок против COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 09:34
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Экономика

Онлайн-образование берут на бюджет

Субсидии — точечное решение, которое может дать незначительный эффект в краткосрочной перспективе, но не решит фундаментальных проблем, например отсутствия правового регулирования онлайн-образования и наличия преград для партнерства с вузами, подчеркивает основатель Skillbox Дмитрий Крутов.
Коммерсантъ вчера в 18:28
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Происшествия

Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы

"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
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Армия и оружие

ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

Участвующие в опросе украинцы, включая жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса только за два дня направили на сайт Министерства обороны более полумиллиона жалоб на бесчинства украинских военных.
Евразия Daily 00:38
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
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Происшествия

В Улан-Удэ пропали мальчики 9 и 10 лет

Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 23:48
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы

Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
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Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Технологии

YouTube переосмыслил HD и порушил многолетнюю традицию. Разрешение 720p больше не котируется

Традиционно, разрешение 360p и 480p звалось SD (Standard Definition, стандартная чёткость), а 720p и выше — HD.
iXBT.com вчера в 23:31
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru вчера в 01:15
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Музыка

Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении-2020»

Piter.tv 01:19
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений

В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
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Шоу-бизнес

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с пневмонией

Пятый канал вчера в 02:14
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Экономика

Взрывчатку могут начать производить в Забайкалье

Напомним, что 1 мая в Забайкалье начал работу первый резидент ТОР «Забайкалье» - завод по производству топливных гранул.
Московский Комсомолец Чита 00:04
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Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
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Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru вчера в 18:57
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Культура

Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва

Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru вчера в 20:58
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Общество

Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии

Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM вчера в 11:50
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что пациенты изолированы и уже получают лечение. В то же время, один пациент был выписан.
REGNUM 00:15
Общество

До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области

Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
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Происшествия

Семь человек погибли при взрыве в Афганистане

Террорист-смертник взорвал заминированную машину у здания Национального управления безопасности в афганской провинции Газни, в результате взрыва погибли семь человек и еще около 40 пострадали.
Известия 01:31
Происшествия

Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина

Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
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Экономика

Кировская область получила более 9 млрд рублей из федерального бюджета

Как сообщает региональное министерство финансов, по состоянию на 1 мая 2020 года из федерального бюджета в областной поступило 9,3 млрд рублей, что составляет 33% к годовому плану.
Правительство Кировской области вчера в 09:23
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем

Марина Кравец с мужем училась в одном университете в Санкт-Петербурге, потом они играли вместе в КВН, а сейчас Аркадий стал продюсером юмористки.
Аргументы недели вчера в 05:19
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года.
Российская газета вчера в 19:20
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